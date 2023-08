Clamoroso Chiesa: ora cambia di nuovo tutto

In casa Juventus si lavora su diverse situazioni aperte tra cui quella di Federico Chiesa che è in bilico tra addio e permanenza. Il suo futuro può subire ancora un cambio di scenario

Dopo un periodo molto complicato dal lungo infortunio, Federico Chiesa è chiamato a tornare sui suoi livelli, per divenire nuovamente una risorsa importante per la Juventus. I bianconeri lo attendono e sperano di ritrovare la miglior versione del figlio d’arte che lo scorso anno ha chiuso con 4 gol e 6 assist in 33 presenze stagionali, mettendo però a referto meno di 1500 minuti.

La ripresa dopo il brutto infortunio è stata lunga e tumultuosa, e solamente a piccoli sprazzi si è rivisto il calciatore che aveva incantato a Firenze prima e all’inizio della sua avventura alla Juve poi. Al netto di tutto Chiesa resta una risorsa su cui provare a puntare, fermo restando che nelle scorse settimane spesso si è parlato di lui nell’ottica di una cessione qualora arrivasse un’adeguata proposta economica.

Le casse della Juventus avrebbero anche bisogno di monetizzare in modo concreto, ma va anche considerata la situazione a tutto tondo dell’esterno classe 1997 che Allegri dovrà rivalutare in tutto e per tutto come sta facendo in questa pre season. Chiesa infatti sgomita e le quotazioni del suo futuro potrebbero mutare ancora una volta. Al di là delle innumerevoli voci su un eventuale addio, l’ex viola potrebbe anche restare a Torino voglioso di rilancio, con una seconda chance importante.

Calciomercato Juventus, permanenza o addio per Chiesa: le cose possono cambiare

Di recente Chiesa è apparso un calciatore anche nuovamente in palla, e non è dunque da escludere una permanenza bianconera. L’attaccante juventino potrebbe infatti restare all’ombra della Mole in quanto estremamente motivato e volenteroso di dire la sua.

L’alternativa ad una ulteriore permanenza a Torino potrebbe portarlo in Premier League, per un futuro ancora da decidere e che rischia di riservare ribaltoni continui. Intanto lavora sul campo per farsi trovare pronto, con Allegri che potrebbe ritagliargli addosso anche ruoli diversi. Esterno offensivo, a tutta fascia, ma anche seconda punta di fianco ad un attaccante centrale.

Rimanendo con entusiasmo Chiesa potrebbe rivelarsi utilissimo, fermo restando che andrebbe risolta la situazione contrattuale: l’accordo è in scadenza 2025, e la Juventus non può di certo attraversare un’altra stagione senza provvedere ad un rinnovo per non rischiare di arrivare la prossima estate ad un anno dalla fine del rapporto.