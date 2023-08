Finalmente, se ne va: tesoretto Juventus

I piani di mercato della Juventus iniziano a prendere forma: Giuntoli è pronto a chiudere, tesoretto in arrivo dalla nuova cessione

Sarà un mese decisamente caldo quello che è appena cominciato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Al di là del campo, che ha visto le amichevoli che stanno dando le giuste indicazioni all’allenatore livornese, in attesa di scendere poi in campo per l’esordio in Serie A il prossimo 20 agosto in casa dell’Udinese.

Rilanciare il progetto Juve, dopo una serie di stagioni decisamente deludenti. Questo il diktat arrivato dai piani alti della società piemontese che ha essenzialmente compiuto due grandi manovre, indicative della via tracciata per l’immediato futuro. La prima è chiaramente la conferma di Massimiliano Allegri, forte di un ricco contratto da 9 milioni a stagione fino all’estate 2025.

La seconda è l’arrivo a Torino di quel Cristiano Giuntoli, regista nelle retrovie del Napoli campione d’Italia e che adesso sta già tentando di fornire all’allenatore toscano una squadra ancor più competitiva. Non vi sarà Juan Cuadrado, che non ha rinnovato preferendo firmare da svincolato con i rivali dell’Inter.

E rischia di pesare nell’economia juventina anche l’addio di uno dei big dello scorso anno, Angel Di Maria, che dopo una sola stagione ha deciso di dire addio per fare ritorno in Portogallo, al Benfica. E se la conferma del pupillo del ‘Conte Max’, Adrien Rabiot, ha di certo lasciato un segno positivo in mediana, proprio a centrocampo andranno fatti i conti con il ‘caso’ Pogba (da oltre un anno sempre infortunato) e con la sostituzione di Paredes. E se in attacco tengono banco le delicatissime questioni riguardanti Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, la Juventus in questo momento potrebbe dedicarsi ad una cessione decisamente gradita.

Dalla Juve ai rossoneri: “Verso il sì”

Diversi gli esuberi che Allegri ha ormai da tempo scartato e che quindi – sperano da Torino – possano essere ceduti il prima possibile. È già stato fatto con Arthur Melo, finito a Firenze in prestito oneroso. Potrebbe accadere qualcosa di simile pure a Denis Zakaria, dopo il deludente prestito al Chelsea nell’ultimo anno. Ma la cessione che sembrerebbe avvicinarsi a grandi passi riguarda la difesa ed in particolar modo la corsia mancina.

Si tratta di Luca Pellegrini che nella passata stagione si è diviso tra il prestito all’Eintracht Francoforte e quello alla Lazio. Un rendimento tutto sommato positivo ed è per tale ragione che Giuntoli punta subito a fare cassa. Il terzino, accostato anche al Milan, sembrerebbe essere vicinissimo ad una squadra in particolare. A parlarne, ai microfoni di ‘Juventibus’, è stato il giornalista Luca Momblano. “Da quanto mi dicono da Torino Luca Pellegrini dovrebbe dire sì al Nizza“.

La firma, molto vicina alle vicende bianconere, ha anche rivelato quello che dovrebbe essere l’incasso della Juventus per l’addio a titolo definitivo del 24enne romano: circa 8 milioni di euro. L’opera di sfoltimento di Giuntoli va avanti: la prossima ‘vittima’ sarà quindi Pellegrini, destinato alla Ligue 1.