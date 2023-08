Napoli trema, Kvaratskhelia è k.o.: notizia da brividi

Si ferma Khvicha Kvaratskhelia, apprensione in casa Napoli: ecco cos’è successo al numero 77 degli azzurri Campioni d’Italia

Il Napoli sta continuando la sua preparazione dopo la prima parte di ritiro svolta a Dimaro. La squadra che ha vinto lo scudetto nel 2023 si è sistemata poi a Castel di Sangro dove a pochi chilometri da Napoli ha già disputato due amichevoli internazionali. L’ultima, quella contro il Girona, ha portato ben due cattive notizie nello spogliatoio partenopeo dove sicuramente inizierà a preoccuparsi Rudi Garcia.

Non solo Victor Osimhen quindi, ora anche l’altro fenomeno degli azzurri, Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante nigeriano non ha preso parte all’amichevole contro gli spagnoli per delle noie fisiche che sembrerebbero però facilmente risolvibili. Il georgiano invece è entrato in campo ma si è anche infortunato durante l’amichevole. Ora i tifosi azzurri tremano, per ora sono fuori tutti e due i super big.

Le uniche buone notizie arrivano Giovanni Simeone che continua a segnare e da Alex Meret che ha regalato la vittoria finale al Napoli ai rigori parandone uno. L’amichevole del 2 agosto però ha portato anche Kvaratskhelia a lasciare il campo anzitempo. Il fortissimo classe 2001 era entrato al 61′ al posto di Michael Folorunsho, centrocampista in procinto di andare in prestito al Verona. Dopo pochi minuti un colpo lo ha messo k.o.

Napoli, si fa male Kvaratskhelia: tutti i dettagli

Kvara ha terminato la partita per poi uscire dallo stadio ‘Patini’ con una vistosa fasciatura al ginocchio. Sembrerebbe una botta come tante, ma secondo quanto ha poi riportato Sky Sport, c’è bisogno ora di ulteriori aggiornamenti per essere sicuri che non sia nulla di grave.

L’esterno napoletano ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro e potrebbe non essere una cosa da poco. Lo staff ed i tifosi napoletani hanno ragione per adesso a restare col fiato sospeso visto che l’inizio del campionato inizia ad essere sempre meno lontano. Il Napoli scenderà in campo per la prima gara ufficiale della stagione il 19 agosto in trasferta contro il neo promosso Frosinone.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, sembrerebbe che la società voglia prendersela comoda, visto che ad oggi sul fronte mercato non si è praticamente visto nulla se non la cessione di Kim Min-jae in Bundesliga, al Bayern Monaco dietro il pagamento della clausola da 50 milioni. Intanto, in caso di assenza di Kvaratskhelia, si pensa su quel versante ad un impiego di Elmas.