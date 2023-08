Ultimatum Juventus, lo aspettano fino a lunedì

Giorni importanti per la Juventus in chiave mercato. Il club bianconero, infatti, è alle prese sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che in uscita

Si prospetta un mese di fuoco per la Juventus in ottica mercato. A meno di venti giorni dalla partenza del campionato, la società sta lavorando per consegnare al tecnico Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti.

Ad oggi l’unico volto nuovo per la “vecchia signora” è Weah, arrivato dal Lille per circa undici milioni di euro. Troppo poco per un club blasonato come la Juventus, con i tifosi insoddisfatti per il mercato svolto fino ad ora. Il nuovo direttore sportivo Giuntoli, però, sta lavorando per cercare di portare a termine un colpo per il reparto offensivo.

Stiamo ovviamente parlando di Romelu Lukaku, in rotta con il Chelsea. L’attaccante belga, dopo il no all’Inter, ha sposato in pieno la causa bianconera, ed è pronto per volare a Torino. Per questo si sta lavorando con i blues ad uno scambio che comprende Vlahovic, anche se per il momento un accordo ancora non c’è. La Juventus, infatti, chiede un conguaglio di almeno 35/40 milioni di euro per dare il via libera alla trattativa. Un altro reparto che necessità di colpi importanti è il centrocampo, soprattutto per via di Pogba che non da le giuste garanzie. A tal proposito, la Juventus ha dato l’ultimatum a Franck Kessié che non ha ancora scelto la prossima destinazione.

La Juventus ha fretta, Kessié deve decidere: ultimatum fissato per lunedì

Come già accennato, la Juventus sta lavorando costantemente per cercare di regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti. Il grande obiettivo per il centrocampo, come noto, è Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano è in uscita dal Barcellona, con Xavi che non lo ritiene centrale nel progetto tecnico. La Juventus, però, non è intenzionata ad aspettare ancora per molto tempo, tanto che, stando a quanto riporta il profilo Twitter di Juventus Mercato, la dirigenza ha fissato per lunedì l’ultimatum all’ex Milan.

La trattativa tra il centrocampista e la “vecchia signora”, ha subito un forte rallentamento per via dell’interesse arrivato dall’Arabia Saudita, più precisamente dall’Al-Ahli. Il club saudita, infatti, ha messo sul piatto un ingaggio importante, con il calciatore che pare propenso ad accettare. La dirigenza bianconera è intenzionata ancora a provarci, anche se non intende andare oltre lunedì sette agosto. Le prossime ore saranno decisive per stabilire il futuro dell’ex capitano rossonero.