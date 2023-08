Allegri chiama Ancelotti, si riapre l’affare

La Juventus si prepara ad un grande colpo: affare riaperto, così Allegri può gioire e ringraziare Carlo Ancelotti

L’ultima stagione della Juventus ha sicuramente disatteso le aspettative. La ‘Vecchia Signora’ ha però voluto confermare la sua piena fiducia in Massimiliano Allegri, anche in virtù di un ricco contratto da 9 milioni firmato dall’allenatore toscano fino al 30 giugno 2025.

È arrivato Cristiano Giuntoli che, dopo aver portato il Napoli al successo in campionato a suon di colpi di mercato da vero maestro come Kvaratskhelia e Osimhen, è adesso focalizzato sul rendere più forte l’eterna rivale degli azzurri. Il neo ds è pronto a rimpolpare una rosa che a conti fatti, ora come ora, rimane tutt’altro che completa. In attacco i conti, al momento, non tornano affatto.

Perchè si parla tanto di Romelu Lukaku e dell’ipotesi scambio – apparentemente possibile – tra il belga e Dusan Vlahovic. E la questione che riguarda Federico Chiesa, in scadenza nel 2025 e al momento ancora lontano dal rinnovo, tiene in ansia la ‘Vecchia Signora’. Le buone notizie, però, potrebbero arrivare direttamente dalla Spagna. C’è un affare che è ventilato per diversi mesi sull’asse Torino-Madrid e che adesso – entro agosto – potrebbe decollare definitivamente per la gioia del ‘Conte Max’.

Dal Real alla Juve, ci risiamo: lo manda Ancelotti

L’addio di Juan Cuadrado è stato, in parte, rimpiazzato dall’approdo in bianconero del giovane e promettente Timothy Weah. La firma del figlio d’arte non può evidentemente bastare a coprire nel corso dell’anno la fascia destra: ecco quindi ritornare in auge il nome di Lucas Vazquez. Un colpo di grande esperienza, a costi decisamente contenuti.

Il giocatore al momento si ritrova già abbondantemente chiuso da Carvajal: in tal senso, un nuovo colpo richiesto da Ancelotti potrebbe favorire l’arrivo di Vazquez in bianconero. Perchè il Real Madrid sta seriamente pensando di chiudere per Ivan Fresneda, gioiello a lungo cercato anche dalla Juve e che sembrerebbe destinato a dire addio al Real Valladolid per vestire la camiceta blanca. Se l’operazione dovesse effettivamente concretizzarsi, allora Vazquez si riavvicinerebbe in maniera decisiva alla Juventus.

Il laterale classe ’91 potrebbe venire valutato 5 milioni di euro da Florentino Perez: una cifra sicuramente alla portata della ‘Vecchia Signora’. In scadenza tra un anno con il Real Madrid, Vazquez nella sua ultima stagione con i ‘Blancos’ ha collezionato 30 presenze complessive tra campionato e coppe, con 4 gol e 3 assist vincenti all’attivo.