Lukaku alla Juve: ballano 20 milioni

Massimiliano Allegri attende di conoscere l’esito della trattativa per Romelu Lukaku, centravanti belga che potrebbe fare ritorno in Serie A. La distanza dal Chelsea è ancora da colmare, considerando anche Vlahovic

La vicenda legata al futuro di Romelu Lukaku resta ancora centrale per il mercato della Juventus e le prossime strategie del club bianconero. La squadra di Allegri intanto lavora i campo con Dusan Vlahovic che prova a ritrovare sorriso e serenità dopo un’annata piuttosto complicata.

Proprio il nome del bomber serbo resta centrale anche per la vicenda Lukaku, ancora in attesa di risoluzione. I nomi dei due attaccanti sono infatti legati a doppio filo in quella che potrebbe essere una maxi operazione. Resta infatti sul tavolo l’ipotesi di scambio, anche se a far discutere in questo caso è l’evidente distanza che ci sarebbe sull’idea del conguaglio a favore naturalmente dei bianconeri.

Rinunciare ad un attaccante di 23 anni con potenziale di fronte a se per uno di 30 chiaramente per la Juventus deve comportare per forza di cose un beneficio economico che possa accompagnare il tutto. Il prezzo infatti non è ancora quello giusto ed andrà colmato un gap tra i bianconeri e il Chelsea che rappresenta il nodo principale da sciogliere per portare eventualmente Lukaku a Torino e completare quello che per l’Inter sarebbe un autentico sgarbo di mercato.

Calciomercato Juventus, asse Lukaku-Vlahovic: col Chelsea ballano una ventina di milioni

La stessa Inter era uscita di scena proprio con l’ingresso della Juventus, col belga che ha quindi visto ridotte notevolmente le possibilità di scelta per lasciare il Chelsea, club col quale non è mai scoccata la scintilla nella sua seconda avventura.

Il Chelsea non avrebbe ancora presentato un’offerta scritta per Vlahovic, ma nei primi colloqui, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe fatto intuire di non volersi spingere oltre un semplice indennizzo da 10/15 milioni di euro. Al limite si potrebbe arrivare intorno ai 20 ma con l’inserimento di alcuni bonus.

Cifre decisamente troppo basse per la Juventus che fa del serbo una valutazione decisamente più importante, con la necessità quindi di andare ad incassare una parte cash di circa il doppio in accompagnamento al cartellino di Lukaku. Al netto della distanza da colmare, la Juve ha intuito come inserire Vlahovic nell’affare possa diventare anche il modo migliore per monetizzare l’addio del serbo, ottenendo in cambio anche un sostituto di esperienza.

Intorno ai 35 milioni di conguaglio, unito al cartellino di Lukaku, potrebbe trovarsi il compromesso per accontentare tutti.