Svelato il Mister X dell’Inter: Marotta lo riporta in Serie A

L’Inter ha in mente un altro colpo per rinforzare ulteriormente la propria rosa. Marotta si è tuffato su una vecchia conoscenza della Serie A

Dopo aver praticamente chiuso per Samardzic e Scamacca, i nerazzurri hanno bisogno di un altro difensore per completare il roster a disposizione di Inzaghi. L’ultima idea porta in Premier League, un nome che conosciamo bene in Italia.

L’Inter sta per ultimare l’acquisto di Samardzic dall’Udinese, proprio in queste ore. L’intesa è già stata trovata sulla base di un affare da circa 20 milioni di euro così distribuiti: 4 milioni per il prestito oneroso, con obbligo fissato a 16 più 2 di bonus. Giovanni Fabbian, invece, andrà all’Udinese a titolo definitivo, con una valutazione di 4 milioni. Su di lui, però, i nerazzurri manterranno un diritto di recompra a 12 milioni.

Qualche soldo in più andrà messo sul piatto invece per chiudere la vicenda Scamacca. Nella giornata di ieri si è sparsa la voce di un possibile inserimento dell’Atalanta, pronta ad inserire anche Demiral nell’affare col West Ham, ma il vantaggio accumulato sulla trattativa dall’Inter non rende il buon esito della stessa in discussione. Marotta conta di chiudere al più presto, per regalare ad Inzaghi un altro tassello importante per l’attacco, dopo Marcus Thuram.

Inter, il nome nuovo per la difesa è Tomiyasu: può arrivare in prestito dall’Arsenal

Una volta sistemato il reparto offensivo, però, l’Inter deve anche pensare a chiudere i conti in difesa, concentrandosi nel frattempo anche sul tema portieri (ne arriveranno due). Si perché l’arrivo di Bisseck non può bastare a compensare le partenze di Skriniar e D’Ambrosio. Marotta e Ausilio hanno un nome in mente che vorrebbero portare ad Appiano Gentile in prestito con diritto di riscatto.

Come riportato nelle scorse ore anche dalla Gazzetta dello Sport, il profilo inseguito dai nerazzurri è quello di Takehiro Tomiyasu, giapponese dell’Arsenal. Il classe ’98 è arrivato a Londra due anni fa, proveniente dal Bologna, con cui si era messo in mostra in Serie A.

Walter Sabatini, suo grande scopritore, aveva sempre scommesso su di lui e alla fine non sbagliava. Il problema dell‘Inter, però, non è tanto la bontà del giocatore ma il costo. Si perché il nipponico è stato pagato una ventina si milioni di euro e i Gunners non vorrebbero lasciarlo andar via in prestito. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per provare a trovare un’intesa. Per Inzaghi sarebbe perfetto come “braccetto” della difesa a 3, sia a destra (ruolo preferito) che a sinistra.