Buccino favolosa: lo scatto fa impazzire i fan

La showgirl calabrese è sempre più favolosa: l’ultimo scatto pubblicato su Instagram fa impazzire tutti

Cristina Buccino è delle donne più belle dello spettacolo e non da ora bensì dalle sue prime apparizioni televisive. La sua bellezza è chiara a tutti e sui social non fa altro che rafforzarsi grazie a scatti e storie sempre più accattivanti.

Sui social regna incontrastata con ben 3 milioni di followers che ha raggiunto ormai da un bel po’ di tempo grazie alla qualità delle foto proposte dove primeggia la sua bellezza: la Buccino ha raggiunto traguardi pazzeschi che si confermano giorno dopo giorno.

Chiaramente molto del suo successo dipende dal suo fisico spaziale e dalle curve esplosive: non a caso sin da ragazzina ha avuto in mente di diventare modella. E così è stato, negli ultimi anni ha sfilato per vari brand di moda attirando le attenzioni su di sé. Il successo è stato poi una conseguenza di tutto ciò.

La Buccino ha preso parte anche in televisione conducendo diversi programmi televisivi come ‘L’Eredità’, ‘Ciao Darwin, ‘Tiki Taka’ e ‘Mistero’. Sono tutti programmi di successo che hanno beneficiato anche della presenza della classe 1985.

Cristina Buccino: curve spaziali in abito da sera

Cristina Buccino è nata a Castrovillari, provincia di Cosenza, nel giugno 1985. Ha due sorelle: Maria Teresa e Donatella con le quali ha un rapporto splenddto sin da quando erano ragazzine e oggi sono più legate che mai. Come detto Cristina ha costruito gran parte della propria popolarità tramite il social Instagram che giorno dopo giorno viene arricchito da nuovi contenuti. E ora che è l’estate è più accecante che mai la bella calabrese non può che scatenarsi a suon di scatti.

L’ultima istantanea la vede protagonista come al solito al naturale: Cristina indossa un abito da sera color nero e abbastanza scollato, ha in mano una borsetta che si sposa alla perfezione con il resto. Le forme di Cristina vanno a nozze con tali abiti: e i fans non possono chiedere di meglio.

Le curve della calabrese appaiono quasi giunoniche, sono rimaste tali nonostante non sia più giovanissima (fra due anni raggiungerà il fatidico traguardo degli ‘anta’). La Buccino si mostra sempre sexy stuzzicando migliaia di persone che la seguono appassionatamente in ogni sua avventura, sia essa social o inerente alla vita di tutti i giorni.