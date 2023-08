Un campione del mondo in Serie A: firma con gli azzurri

La Serie A in questo calciomercato ha perso alcuni giocatori importanti, ma allo stesso tempo il campionato italiano sta accogliendo campioni di un certo calibro che stanno senza ombra di dubbio andando ad alzare il livello tecnico della competizione.

Chi pare abbia messo decisamente la freccia rispetto a tutte le altre pretendenti al titolo di Serie A è stato il club azzurro, che in queste ore è al lavoro per chiudere un’incredibile operazione in entrata, che andrebbe a rinforzare la squadra in quel reparto dove al momento è obiettivamente più carente.

Diversi erano i nomi che la dirigenza stava seguendo nel corso di questo calciomercato, ma alla fine la scelta del club e del mister sarebbe niente poco di meno che caduta su un campione del mondo.

Un campione del mondo in Serie A: ad un passo dagli azzurri

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata di una delle sette sorelle di Serie A, che dopo un primo periodo di stallo ha ora ingranato la marcia giusta per andare a rinforzarsi e mettere a disposizione del mister una rosa lunga ma soprattutto competitiva.

Per completare e raggiungere questo obiettivo c’è bisogno di andare a puntellare la formazione con giocatori di un certo calibro, cosa che la dirigenza starebbe puntando a fare come confermato anche dagli ultimi movimenti registrati dal quartier generale del club. Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza avrebbe messo gli occhi su un campione del mondo, indicato essere dall’area tecnica il profilo ideale col quale compiere un importante upgrade non solo da un punto di vista tecnico ma anche carismatico.

Secondo TMW, infatti, in questi giorni la Lazio starebbe mantenendo colloqui costanti con il Siviglia per l’esterno argentino Marcos Acuna, classe ’91 e per l’appunto campione del mondo lo scorso dicembre in Qatar con l’Albiceleste.

Lazio su Acuna per la fascia: le richieste del Siviglia

La Lazio avrebbe dunque messo gli occhi su Marcos Acuna del Siviglia per andare a rinforzare la fascia sinistra di Maurizio Sarri in questo calciomercato. L’argentino piace e non poco al tecnico biancoceleste, che con una Champions da onorare avrebbe intenzione di puntare sull’argentino per compiere un importante upgrade sulla fascia sinistra.

Per questo motivo Lazio e Siviglia sarebbero in costante contatto per raggiungere un accordo per Acuna, che stando a dati Transfermarkt viene valutato dal club andaluso almeno 10 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, non solo Acuna: altro nome per la fascia

Marcos Acuna non è l’unico esterno che la Lazio starebbe seguendo in questo calciomercato, anzi, l’argentino rappresenterebbe essere un’alternativa al reale obiettivo dei biancocelesti. Stando alle ultime notizie, infatti, è Luca Pellegrini della Juventus il nome caldo per la fascia della Lazio, giocatore per il cui arrivo -a quanto pare- mancano davvero gli ultimissimi dettagli.