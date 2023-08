Diletta Leotta, che curve: sere d’estate in attesa

La splendida giornalista di DAZN si mostra più bella che mai sui social: lo scatto estivo lascia i fan a bocca aperta

C’è chi viene e chi va, nel mondo dello spettacolo, con un successo che spesso e volentieri risulta essere semplicemente passeggero. Non è minimamente il caso di Diletta Leotta, uno dei personaggi che ormai da anni monopolizza l’attenzione di tutti.

Che si tratti di televisione o altri palcoscenici, la meravigliosa giornalista ha accumulato una fan base davvero solidissima e numerosa. Sono ben 8,7 milioni i seguaci che su Instagram letteralmente ‘venerano’ una delle donne più belle dello show business. Che si tratti di scatti che la ritraggono sul lavoro o semplicemente in momenti di relax, il successo è praticamente sempre assicurato.

Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991 ed ha ottenuto un successo strepitoso nel mondo del giornalismo, con tantissimi consensi ai lavori della bella siciliana. Gli inizi a Sky, successivamente sulle reti Mediaset ed infine a DAZN dove attualmente è il volto di successo dell’azienda.

La Leotta ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania ed una delle primissime apparizioni televisive risale al programma ‘Tiki-Taka’, guidato al successo dal collega Pierluigi Pardo sulle reti Mediaset. Diletta ha ottenuto un enorme successo anche come speaker radiofonica, tra le più apprezzate del panorama italiano: da ormai diversi anni collabora con ‘Radio 105’.

Diletta e la dolcissima buonanotte: social pazzi di lei

Per quello che concerne la vita privata della showgirl c’è da dire come in passato sia stata accostata a diversi flirt. Attualmente, però, Diletta ha trovato l’amore con il portiere del Newcastle Loris Karius. Una coppia felice, serena ed estremamente affiatata: dalla loro unione nelle prossime settimane nascerà la loro prima figlia. Ed i fan, in grande fermento, non vedono l’ora che ciò accada.

“Goodnight”, scrive la Leotta che si gode le meritate vacanze ed in attesa che il giorno del parto – ormai molto vicino – le regali la sua prima figlia. Ed i fan sono impazziti sotto il suo ultimo scatto nel quale la Leotta si mostra con un lungo vestito bianco di seta che non lascia spazio alla fantasia.

Curve sempre più esplosive, come è naturale che sia vista la gravidanza ormai agli sgoccioli. Ed in poche ore la speaker e giornalista ha riscosso un successo strepitoso in termini di likes (oltre 207mila) e commenti: l’ennesimo centro di una delle donne più apprezzate e amate del mondo dello spettacolo.