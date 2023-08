Juventus, Bremer al top club: 60 milioni

Gleison Bremer via dalla Juventus durante le prossime settimane di mercato: 60 milioni per la firma nel top club europeo

È stato un anno certamente difficile quello che ha vissuto la Juventus di Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. La penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie e l’estromissione dalla Conference League sono già un ricordo lontano.

Il club piemontese ha deciso di dare il via ad una vera e propria rinascita, un restyling importante che dovrà necessariamente portare a risultati di un certo livello nella stagione che sta per cominciare. E si ripartirà da Massimilano Allegri, forte di un ricco contratto firmato fino al 30 giugno 2025. Una fiducia confermata, con la speranza di rivedere ben presto la Juventus ad alti livelli, a competere per lo scudetto insieme al Napoli campione d’Italia in carica.

Ed in tal senso, dopo le amichevoli estive negli Stati Uniti che hanno portato segnali decisamente positivi, il ‘Conte Max’ può sperare in una serie di colpi di un certo peso da qui alla fine del mercato estivo. Qualcosa, soprattutto in uscita, è stato già messo nero su bianco. L’addio di Juan Cuadrado che, dopo otto stagioni, a parametro zero ha scelto i grandi rivali dell’Inter per proseguire in Serie A la carriera.

Addio a Bremer: 60 milioni per il sì

Anche la partenza di Angel Di Maria rischia di lasciare un vuoto importante in avanti: considerando, poi, quelle che saranno le scelte riguardo al futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Doppio addio, o anche la permanenza in quel di Torino: è ancora tutto da decidere. E proprio in attacco che i nomi che Cristiano Giuntoli sta sondando da tempo sono molteplici, uno su tutti: Romelu Lukaku.

Ma adesso sembra potersi prospettare un altro addio, pesantissimo, stavolta in difesa: quello di Gleison Bremer. Arrivato dal Torino un anno fa per poco più di 40 milioni di euro, il centrale brasiliano ha dimostrato di essere di gran lunga il difensore più affidabile del pacchetto arretrato di Allegri. Ed è anche per questo che le voci sull’addio si sono rincorse ormai da mesi. Adesso sembrerebbe che gli agenti del gioiello verdeoro stiano provando a portare Bremer in un top club europeo. Adesso, però, la situazione è difficilissima.

C’è poco tempo e la Juventus non ha la minima intenzione di scendere dalla valutazione di 50-60 milioni di euro: l’addio, dunque, rimane un’opzione davvero molto complicata. Nel suo primo e unico anno in bianconero Bremer ha collezionato 43 presenze tra campionato e coppe, con 5 gol ed 1 assist vincente all’attivo.