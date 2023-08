Lazio, colpaccio di Lotito: preso anche il sostituto di Milinkovic-Savic

La Lazio è al lavoro per regalare i giusti rinforzi a Maurizio Sarri per affrontare la prossima Champions League. Il primo colpaccio, infatti, è stato messo a segno dal presidente Lotito

La Lazio si è messa concretamente a lavoro sul calciomercato. Il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, ha messo a segno il grande colpo per la prossima stagione.

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro molto importante a Formello tra il presidente Lotito e Maurizio Sarri. Toni molto accesi, ma che sono serviti per dare un accelerata a un mercato che non sembrava voler decollare. Il solo acquisto del Taty Castellanos, infatti, non bastava al tecnico toscano, che necessitava di colpi importanti per affrontare al meglio le tre competizioni. Il reparto che ovviamente necessità di maggiori innesti è il centrocampo, orfano di Sergej Milinkovic Savic approdato in Arabia Saudita all’Al-Hilal. Il presidente Lotito, però, è riuscito a riportare grande entusiasmo sia nel tecnico che nei tifosi, con un colpo di grandissimo valore.

Lotito piazza il grande colpo, tutto fatto per Kamada: esperienza al servizio di Sarri

La Lazio ha messo ha segno il grande colpo. Merito del presidente Claudio Lotito, che dopo il confronto avuto con Maurizio Sarri ha deciso di affondare per regalare a tecnico e tifosi il colpo da novanta.

Stiamo ovviamente parlando di Daichi Kamada, che arriva a parametro zero dopo lo svincolo dell’Eintracht. Il centrocampista giapponese ha firmato un contratto biennale più opzione per un ulteriore stagione a circa tre milioni netti a stagione più bonus.

Il classe 1996 è arrivato a Roma dove è stato accolto dai tifosi biancocelesti, che non vedono l’ora di vederlo all’opera. Dopo aver superato le visite mediche, il ragazzo ha siglato il contratto con il club capitolino per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri.

Si tratta di un grandissimo colpo per i biancocelesti, che vanno ad aggiungere alla propria rosa un calciatore dalla grande esperienza europea. Con la maglia dell’Eintracht, infatti, il giapponese ha conquistato un’Europa League nella stagione 2021/2022, oltre che una coppa di Germania nel 2017/2018.

Con il colpo Kamada oramai messo a segno, i biancocelesti potrebbero chiudere a breve un ulteriore colpo. Parliamo dell’ala destra del Midtjylland Isaksen. Tra le due società l’accordo sembra essere stato trovato per circa 11/12 milioni bonus compresi, con il ragazzo che potrebbe sostenere lunedì le visite mediche. Dopo un mese di luglio passato nell’ombra, la Lazio è pronta a infuocare il calciomercato. Sarri può finalmente sorridere.