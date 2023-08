Lazio-Luis Alberto tutto deciso: a breve l’ufficialità

Il comportamento di Luis Alberto ha messo in allarme i tifosi laziali: nelle ultime ore sono arrivate novità importanti

Dopo tante settimane di attesa che avevano fatto un po’ spazientire i tifosi (e stando ai rumors anche lo stesso Maurizio Sarri, ndr) la Lazio sta finalmente mettendo a segno alcuni colpi importanti. I biancocelesti hanno praticamente concluso l’affare relativo a Gustav Isaksen, giocatore danese che può svariare su tutto il fronte offensivo.

Il costo dell’operazione è di dieci milioni di euro più due di bonus. L’attaccante del Midtjylland, classe 2001, firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Lo scorso anno il giocatore è andato a segno in entrambe le gare contro la Lazio in Europa League: Isaksen ha concluso la sua annata con 22 gol e 9 assist in 45 presenze con il club danese.

Ma non è tutto, perché il club del presidente Claudio Lotito ha messo a segno un altro grande acquisto. Si tratta di Daichi Kamada, centrocampista giapponese che non ha rinnovato il contratto con l’Eintracht Francoforte (40 reti in 178 presenze con i tedeschi) ed è pronto a iniziare una nuova avventura in biancoceleste.

Luis Alberto, la decisione è stata presa: è arrivata la conferma

Tuttavia, nonostante questi importanti arrivi, sono stati giorni di grande tensione in casa Lazio per una vicenda che ha fatto preoccupare molto anche i tifosi. Luis Alberto, una delle colonne della Lazio di Sarri, ha infatti saltato l’allenamento dello scorso 1 agosto, probabilmente a causa del malumore del giocatore per il ritardo nel rinnovo contrattuale (con aumento) che gli era stato promesso da tempo.

La mossa di Luis Alberto non ha però portato a nulla, dato che la Lazio ha scelto di adottare la linea dura con il centrocampista spagnolo. Il calciatore è stato infatti escluso dalla trasferta di Birmingham per punirlo per il suo comportamento. Una tensione, quella tra il calciatore e il club, che aveva già scatenato diversi rumors di mercato che avevano messo in allarme i tifosi biancocelesti.

Niente di tutto questo, dato che nelle ultime ore in casa Lazio sembra essere tornato il sereno. Il numero 10 spagnolo si è infatti presentato a Formello per chiedere scusa per aver saltato l’allenamento. Il calciatore ha compreso di aver mancato di rispetto all’allenatore e ai compagni e ha deciso di fare un passo indietro. La società ha accolto di buon grado le scuse di Luis Alberto, che ha oltretutto accettato le condizioni imposte da Lotito per il rinnovo: la firma dovrebbe arrivare a breve.