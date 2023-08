Lazio, sfuma il grande colpo: ha firmato col Siviglia

La Lazio ha perso quello che sarebbe potuto essere il simbolo del mercato biancoceleste: ha firmato con il Siviglia

Il mercato della Lazio per il momento non ha preso il largo come in tanti si auguravano. Dopo la partenza di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita, con tanto di rete all’esordio, è arrivata un’altra perdita non di poco conto. Questa volta in maniera indiretta, ma non per questo motivo risulta meno dolorosa di quella vista poche settimane fa.

Per il momento gli innesti arrivati alla Capitale sono stati Castellanos e Gonzalez. Nomi sicuramente molto interessanti, ma che di fatto sono ben differenti rispetto alle premesse che sembravano essere sorte oramai mesi fa. I sondaggi sono stati numerosi, ma di ufficialità ancora poche come si può vedere. Su tutte, però, c’è stato il nome di un giocatore che in caso di arrivo avrebbe ridato vitalità ad una piazza che ormai sembra aver perso le speranze. Cosa che non dovrebbe mai succedere a prescindere da tutto, ma in certi casi è normale che la fiducia venga a mancare.

I colpi Kamada (biennale con opzione) e Isaksen (lunedì visite e firma) probabilmente non basteranno a colmare il vuoto lasciato da questo mancato accordo. Il principale target di mercato dei biancocelesti è però sfumato in via definitiva.

Per rafforzare il suo centrocampo ormai orfano di una figura di spicco come il Sergente, la Lazio aveva sondato a lungo anche Djibril Sow, centrocampista precedentemente di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Tuttavia il colpo è sfumato: il giocatore disputerà la sua prossima stagione nella Liga.

Calciomercato, niente Lazio per Sow: ha già firmato col Siviglia

Il robusto mediano svizzero Sow ha firmato con il Siviglia. Lotito e Sarri – in verità quest’ultimo era poco favorevole al suo arrivo – si devono dunque arrendere alla pressione esercitata dal club andaluso, il quale si è assicurato un ottimo talento per il futuro.

Classe 1997, è un giocatore che in un organico composto da elementi di caratura quali Gudelj e Rodriguez si troverà indubbiamente a suo agio. Niente Lazio dunque, con i biancocelesti che si dovranno trovare per forza di cose un altro obiettivo a cui puntare. Il ‘sogno’ di Sarri era ed è Zielinski, ma il polacco sta per rinnovare il contratto col Napoli in scadenza fra un anno. Respinte pure le proposte arabe, l’ex Udinese ha scelto di proseguire la sua avventura in azzurro.