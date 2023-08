Lukaku-Juve: l’ex bianconero scoraggia la ‘Vecchia Signora’

Un ex centrocampista della Juventus ha voluto dire la sua sul probabile scambio tra Lukaku e Vlahovic: le sue parole spiazzano i tifosi

Il grande obiettivo della Juventus risponde al nome di Romelu Lukaku, anche se la trattativa per portare il bomber belga a Torino è piena di ostacoli. Stando a quanto filtra da Londra, l’ex attaccante dell’Inter avrebbe rispedito al mittente le ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Il giocatore vuole solo la Juve, anche se lui stesso ha mostrato un certo pessimismo nel rispondere a un tifoso dell’Inter che gli chiedeva di non dire mai ‘forza Juve’: “Non credo che l’affare si farà“, le parole di Lukaku.

Tuttavia, proprio dopo quell’episodio si è registrata un’accelerata nella trattativa tra la Juve e il Chelsea. I Blues hanno infatti aperto alla possibilità di prendere Vlahovic, una condizione imprescindibile per la Signora. Tra i club rimane però una certa distanza sulla parte cash da destinare alla Juventus: i bianconeri vogliono almeno 45-50 milioni di euro, mentre il Chelsea non sarebbe disposto ad andare oltre i 30-35.

L’impressione è che comunque alla fine Juve e Chelsea riusciranno a trovare l’intesa, pertanto Vlahovic andrà a Stamford Bridge e Lukaku all’Allianz Stadium. Il probabile arrivo dell’attaccante della Nazionale belga e di conseguenza l’addio del bomber serbo stanno però sollevando molti dubbi nella tifoseria juventina.

Lukaku-Vlahovic, cosa ne pensa l’ex Juve: parole di fuoco

In tanti, infatti, non sono così convinti della bontà dell’operazione. Le perplessità sono molte, a cominciare dall’età. Dusan Vlahovic ha 23 anni e tutta una carriera davanti a sé, mentre Romelu Lukaku ne ha compiuti 30 e in queste ultime due stagioni il suo score realizzativo sembra essersi abbassato. Inoltre, in molti fanno notare come l’arrivo di Lukaku – che dovrebbe firmare un triennale da 9 milioni di euro a stagione – sia in antitesi con la nuova politica di ringiovanimento e ‘spending review’ adottata da Madama e culminata con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Non sono solo i tifosi ad avere perplessità su questo scambio che stanno mettendo in piedi Juventus e Chelsea. Anche un ex centrocampista bianconero ha voluto dire la sua, schierandosi apertamente dalla parte di Vlahovic. Stiamo parlando di Miralem Pjanic, attualmente in forza allo Sharjah, club degli Emirati Arabi.

Il 33enne bosniaco – che ha indossato per quattro stagioni la maglia della Juventus totalizzando 178 presenze e 22 reti e conquistando quattro scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana – non ha usato giri di parole per commentare la vicenda Lukaku-Vlahovic. Per Pjanic il bomber belga non vale Gonzalo Higuain e la Signora farebbe meglio a tenersi Vlahovic, puntando con decisione sul serbo. Parole dure da parte di un grande ex.