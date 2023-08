Michela Persico è incontenibile: che scollatura per lady Rugani

La moglie del centrale della Juventus Daniele Rugani è sempre più incontenibile: le foto parlano chiaro

L’estate è ormai finita da un pezzo per molti calciatori intenti a preparare la prossima stagione che comincerà a fine agosto. Corsa, tattica e lavoro con e senza palla: questa la routine che scandisce il ritiro estivo di molti calciatori.

Tra questi anche Daniele Rugani, che a breve tornerà alla Continassa assieme alla sua Juventus, cercherà in tutti i modi di giocarsi le sue carte dopo che nella scorsa stagione ha comunque giocato bene quando è stato chiamato in causa. La speranza di rientrare tra i preferiti di Massimiliano Allegri, al netto della concorrenza, è viva nonostante tutto.

Nel frattempo, mentre Daniele si trova negli Stati Uniti per ultimare la fase conclusiva del ritiro bianconero, la sua bellissima consorte Michela Persico si gode gli ultimi scampoli di vacanze prima di far ritorno a Torino in quel di Forte dei Marmi, meta nota a molti vip tra i quali calciatori e donne di spettacolo.

Michela Persico: Forte dei Marmi ai suoi piedi

L’estate della moglie di Rugani è stata scandita da molti viaggi assieme al figlio Tommaso che non ha mai lasciato un secondo. Il piccolo di casa, nato nel 2020, è sempre più innamorato della mamma mentre cresce a vista d’occhio sulle orme del padre. Magari un giorno intraprenderà la carriera di calciatore, chi lo sa!

Nel frattempo il piccolo di casa si gode le vacanze a Forte dei Marmi assieme alla mamma, la quale si mostra splendente come al solito in vestiti sempre più accattivanti. In un ultimo scatto social, pubblicato su Instagram un paio di giorni fa, la Persico ha voluto immortalarsi in un abito verde ed estivo. Michela ha voluto mettersi in posa nelle vicinanze di una bellissima spiaggia fortemarmina.

Il successo è stato clamoroso in termini di numeri e interazioni: Michela appare a suo agio in un ambiente straordinario che soprattutto in estate da il meglio di se. La scollatura alla pari dell’abito ha riscosso come al solito un grande successo sebbene i commenti postati dagli utenti, a volte, non fanno che sottolineare la vita agiata della moglie del difensore.

Prima di far rientro a Torino Lady Rugani trascorre quanto più tempo possibile in uno scenario così suggestivo. E lo fa nel migliore dei modi…