Napoli, finalmente il colpo: tutto fatto, ci siamo

Il Napoli potrà annunciare a breve il colpo di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra hanno concluso la trattativa per il tanto atteso giocatore.

Durante il ritiro di Dimaro la squadra partenopea campione d’Italia ha potuto cominciare a lavorare con mister Rudi Garcia, e pian piano sono rientrati i vari Nazionali dalle vacanze. Perciò è stato quasi un ritiro di conoscenza e ripresa della condizione, prima dei lavori ancor più minuziosi svolti a Castel di Sangro.

In Abruzzo è in corso la seconda parte del ritiro del Napoli e il suo significato è diverso. La squadra inizia a predisporsi secondo come la si apprezzerà in Serie A e in campo internazionale. E si evincono le prime impellenti necessità, come quella di contare su un sostituto di Kim Min-Jae.

Dopo appena un’altisonante stagione col Napoli, il difensore sudcoreano è passato al Bayern Monaco e la compagine azzurra, che può contare su Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard come centrali di difesa, è alla ricerca del nome che farà sopperire numericamente e strategicamente all’assenza di colui che è stato eletto quale miglior difensore del campione 2022-23.

Il Napoli aveva inizialmente individuato l’austriaco Kevin Danso, che ha finito però per rinnovare con i francesi del Lens. Il compito di sostituire Kim Min-Jae allora pare toccherà al giovane Natan Bernardo de Souza. Un nome del tutto a sorpresa sia per i tifosi che per l’ambiente. D’altronde si tratta di un giovane classe 2001 che ancora non ha poggiato mai piede in un campo europeo, poiché milita nella prima divisione del calcio brasiliano, ovvero nel Red Bull Bragantino.

Napoli, affare chiuso: Garcia avrà il giocatore a Castel di Sangro

Secondo le informazioni che riferisce ‘SKY’, l’operazione con i verdeoro è praticamente in chiusura. Il Napoli e il Bragantino avrebbero sancito l’accordo sulla base di circa 10 milioni di euro, mentre si limano gli ultimi dettagli, che riguardano anche la commissione da corrispondere all’entourage del giocatore, che in carriera ha indossato anche le casacche di Ponte Preta (durante le giovanili) e del Flamengo, col quale ha debuttato nel “calcio dei grandi”.

Se non ci saranno ulteriori indugi e intoppi, il difensore brasiliano potrebbe già svolgere le visite mediche nella giornata di domenica mattina a Villa Stuart per poi raggiungere la squadra di Rudi Garcia nel ritiro di Castel di Sangro e cominciare a lavorare in gruppo fin da subito, in attesa del debutto stagionale contro il Frosinone. Natan firmerà un contratto per cinque anni con un ingaggio stagionale pari a 1,2 milioni di euro più bonus. L’accordo personale sarebbe già stato revisionato per poi procedere nelle prossime ore alla firma.