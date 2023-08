Non lo vogliono più, mercato Juve bloccato

Improvviso cambio di rotta: non lo vogliono più. Mercato in entrata della Juventus bloccato. Ecco tutti i dettagli

Non solo quello dei campioni d’Italia del Napoli ma anche il mercato in entrata della Juventus stenta a decollare. Finora, in tale ottica gli unici movimenti sono il riscatto di Arkadiusz Milik, dal Marsiglia per 7 milioni di euro, e di Moise Kean dall’Everton oltre al rinnovo del contratto, anche se solo per un anno, di Adrien Rabiot.

D’altra parte, in cima all’agenda del Director Football bianconero, Cristiano Giuntoli, c’è lo sfoltimento della rosa con conseguente riduzione del monte ingaggi.

L’ex Direttore del Napoli sta dando fondo alle sue capacità diplomatiche per piazzare gli esuberi bianconeri, tuttavia al momento solo il brasiliano Arthur ha lasciato la Continassa per trasferirsi (in prestito) alla corte di Vincenzo Italiano alla Fiorentina.

Ebbene, a complicare ulteriormente il lavoro del plenipotenziario del mercato bianconero arriva un improvviso cambio di rotta di una big europea che di fatto blocca il mercato della ‘Vecchia Signora’.

Il Paris Saint-Germain non vuole più Vlahovic: mercato Juve bloccato

D’altra parte, in casa Juventus non è più tempo di follie sul mercato tipo l’ingaggio di Cristiano Ronaldo. La ‘Vecchia Signora’, ormai nobile decaduta dopo l’ultimo annus horribilis, come una una qualsiasi ‘provinciale’, deve imbastire le proprie strategie di mercato in autofinanziamento.

Proprio così. Il mantra del nuovo management bianconero è vendere per reperire le risorse economiche con cui finanziare le operazioni di acquisto di calciatori.

Del resto, alla Juventus non ci sono incedibili. Anche i big della rosa bianconera possono andare via se arriva una congrua offerta. In tal senso, il più chiacchierato è il serbo Dusan Vlahovic, dato fino a qualche settimana fa per vicino al Paris Saint-Germain.

Ora, però, il club transalpino, alla disperata ricerca di un valido sostituto di Kylian Mbappé, sempre più lontano dal PSG, ha decisamente cambiato obiettivo.

Infatti, secondo quanto twittato dall’account ‘Enganche’, il club parigino ha trovato l’accordo con Bradley Barcola del Olympique Lione (40 milioni di euro la prossima offerta dopo che la prima, 3o milioni, è stata rifiutata) e con Gonçalo Ramos del Benfica, la cui valutazione da parte del club lusitano è di 80 milioni di euro, e, non pago, mette nel mirino Randal Kolo Muani, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte.

Un tris di assi per far dimenticare ai tifosi del PSG il fuoriclasse dei bleus e che inevitabilmente manda in archivio l’affare Vlahovic. Con buona pace della Juventus che puntava a ricavare dall’eventuale cessione del serbo al PSG 90 milioni di euro. Risorse che avrebbe poi investito sul mercato. Con la ‘Vecchia Signora’ che ora, pertanto, deve fare di necessità virtù.