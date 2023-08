Accordo totale con la Juve: contratto pronto

Il nuovo accordo riguardante la Juve è stato stipulato: il giocatore a breve compierà il suo esordio a Torino. Le ultimissime

I bianconeri stanno allestendo il loro mercato al meglio delle possibilità che hanno. Non è facile, considerando soprattutto i dissidi interni e le vicende extra-calcistiche che la società sta affrontando. Tuttavia le questioni più spinose stanno giungendo al termine, seppur con un verdetto generale fortemente negativo. Adesso ci sarà finalmente spazio per il mercato, sperando che ovviamente le energie “conservate” siano impiegate in maniera saggia.

Alcune questioni sono particolarmente spinose. Cosa che non fa altro che prosciugare le suddette energie. In particolare per quanto concerne il tema del reparto offensivo. Ad oggi l’attacco bianconero sembra aver finalmente ritrovato Vlahovic. Ma visti i frequenti problemi fisici del giocatore, fare affidamento su di lui sarebbe poco sensato. Almeno esclusivamente. Ragion per cui si è pensato ad un partner per l’attacco, che possa sorreggere il serbo e permettergli anche di migliorare il suo rendimento. Cosa che ha fatto ampiamente discutere.

Le presenze sono state tutto sommato poche, o per meglio dire minori rispetto a quanto previsto. Ma la doppia cifra raggiunta a malapena in campionato ha dato parecchio da pensare. Il giocatore dovrà dunque riscattare sé stesso, per il suo bene così come per il bene di coloro che hanno scelto di puntare su di lui. Come tutti i media principali riportano, è stato sondato il nome di Romelu Lukaku. Il belga ha vissuto un percorso stagionale molto simile a quello di Dusan Vlahovic, seppur con le dovute differenze. Entrambi, sulla rampa di rilancio, insieme potrebbero funzionare bene. Entrambi giocatori fisici ed esplosivi, saranno essenzialmente il duo offensivo dei bianconeri.

Lukaku-Juve: c’è l’accordo

Come riporta il tweet, sembra che Lukaku a breve possa approdare a Torino, sponda ovviamente bianconera.

🚨✅️ Accordo totale tra la Juventus e Lukaku, il contratto è pronto (se si trovasse un accordo con il Chelsea.)

[Momblano a Juventibus] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) August 2, 2023

Nel caso in cui i Blues dovessero trovarsi disposti ad accettare l’offerta della Juve, il giocatore sarebbe eventualmente a disposizione del mister Allegri fin da subito. Si tratta di un’operazione molto importante per i bianconeri, soprattutto per i suoi costi contenuti. Cosa che quando si ha a che fare con un club militante in Premier non è sempre scontata. Si attendono dunque ulteriori sviluppi.