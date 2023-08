Caso Mbappè, è scontro giudiziario: PSG contro Real Madrid

Non accenna a placarsi la polemica tra Paris Saint-Germain e Real Madrid per il futuro di Kylian Mbappé: si può arrivare anche alla denuncia

Il futuro di Kylian Mbappé è sempre più un rebus. Il francese è ormai ai margini della rosa del Paris Saint-Germain, dato il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 e la ferma volontà del ragazzo di lasciare Parigi per vestire la maglia del Real Madrid.

Il classe ’98, però, ha più volte affermato di voler restare un altro anno nella capitale francese, per poi trasferirsi in quella spagnola a parametro zero al termine del proprio contratto. Una mossa che ha irritato e non poco la dirigenza del club parigino, che sembra pronto a prendere provvedimenti.

Il PSG starebbe infatti considerando di inoltrare un reclamo formale alla FIFA per il comportamento del Real Madrid. I francesi ritengono che i Blancos abbiano già raggiunto un accordo con il ragazzo per un contratto da 160 milioni di euro netti a stagione a partire dal 2024.

Caos Mbappé, scontro totale tra PSG e Real: si pensa alla denuncia

Questo spiegherebbe perché, da tempo ormai, Mbappé stia rifiutando qualsiasi offerta, tra le quali quella dei sauditi dell’Al-Hilal, disposti ad offrire 300 milioni di euro al club parigino per il cartellino del Campione del Mondo e un ricchissimo contratto al ragazzo, con la promessa di lasciarlo tornare in Europa dopo il primo anno per unirsi alle merengues.

I continui rifiuti del ragazzo, però, non consentono di imbastire una trattativa, che permetterebbe al Paris Saint-Germain di guadagnare qualcosa dalla sua cessione. Proprio per questo, i parigini hanno intenzione di denunciare il Real, per la violazione di una regola FIFA che stabilisce che è vietato contrattare con un calciatore sotto contratto con una società senza l’autorizzazione del club che ne detiene il cartellino.

Questo sarebbe il peccato originale della Casa Blanca, che avrebbe spinto il giocatore a rifiutare qualsiasi offerta, forte dell’accordo già raggiunto senza l’autorizzazione a procedere dal parte del PSG, per poterlo prendere fra un anno senza pagare alcun costo dopo aver speso 100 milioni di euro per Jude Bellingham, 20 più 10 di bonus per Arda Güler e ben 60 tra parte fissa e bonus per il giovanissimo Endrick, che arriverà una volta compiuti i 18 anni.

La situazione sarebbe una delle motivazioni per le quali, secondo quanto riportato da molti quotidiani, il nuovo allenatore Luis Enrique sarebbe intenzionato a dare già le dimissioni e lasciare Parigi dopo solo un mese dall’insediamento, avvenuto il 5 luglio 2023.