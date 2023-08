Jolanda De Rienzo esplosiva: straripante in costume

Jolanda De Rienzo è senza dubbio una delle giornaliste sportive più seguite dal pubblico, soprattutto in ambito social. Oltre alla competenza, ad attirare il pubblico è una bellezza a dir poco disarmante

Jolanda De Rienzo sta acquisendo sempre più pubblico nel mondo social, più precisamente su Instagram. Nel corso degli anni, grazie alla competenza, abbinata a bellezza ed eleganza, i fan che la seguono anche al di fuori del mondo televisivo sono sempre di più.

La carriera nel mondo televisivo in ambito sportivo parte da lontano, quando nel 2014 affianca Walter De Maggio nel programma Goal Show. La vera svolta, però, arriva grazie a Michele Criscitiello, che, notandola, la porta al suo fianco nel programma serale Speciale Calciomercato in onda sull’emittente Sportitalia. Da quel momento la sua carriera cresce a dismisura, tanto da arrivare a seguire assiduamente il Napoli, squadra per cui tifa fin da bambina.

Nel 2021, grazie alla relazione con il musicista Angelo Barletta, Jolanda dà alla luce il primo figlio di nome Gabriel. Oggi è molto attiva anche sui social, dove posta con grande frequenza contenuti sia di vita professionale che privata. A tal proposito. uno dei recenti scatti pubblicati ha lasciato tutti senza fiato.

Jolanda De Rienzo è uno spettacolo, le forme sono straripanti: fan a bocca aperta

Jolanda De Rienzo è sempre più attiva nel mondo social, tanto che il suo profilo Instagram è arrivato a quota 356.000 follower.

Questo, oltre che per la competenza nel proprio lavoro, anche per via dei contenuti che Jolanda pubblica con regolare frequenza sui social. Contenuti che lasciano i fan ogni volta a bocca aperta, grazie ad un fisico e a delle forme da fare invidia. L’ultimo scatto, certamente, non poteva essere da meno.

Nella foto possiamo ammirarla nello splendido mare di Ponza, con indosso un costume a due pezzi di colore arancione. A catturare l’occhio del pubblico, oltre a un fisico statuario, è un lato A prosperoso ed esplosivo che il costume riesce a contenere con grande fatica. Nei commenti i fan non hanno perso tempo nel farle sentire tutto il proprio apprezzamento.

“Bellissima come sempre” e ” sei sempre più bella”, sono solo alcuni dei commenti che i fan gli hanno riservato sotto lo scatto in questione, a testimonianza di quanto sia apprezzata. In attesa di riprendere l’attività lavorativa, la bella Jolanda si gode il meritato riposo tra sole e mare nella splendida isola di Ponza. I fan sono già in attesa di un ulteriore contenuto che, sperano, possa essere sempre più bollente.