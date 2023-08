Lutto nel mondo del calcio: divorato da un coccodrillo

È una fine a dir poco drammatica quella di un calciatore sudamericano, azzannato da un coccodrillo in maniera mortale

La peggiore delle morti, quindi, per un calciatore con un video agghiacciante anche circolato in rete. Una imprudenza costata cara, una perdita che crea shock e tristezza in tutto il mondo sportivo.

Un addio nel peggiore dei modi, imprevisto e soprattutto molto brutale. Sta facendo il giro del mondo una delle news più raccapriccianti dell’estate, una scomparsa che mette davvero i brividi. Un calciatore è morto, ucciso da un coccodrillo che in acqua lo ha divorato, maciullandone il corpo.

Una scena straziante, tanto che solo l’intervento delle forze dell’ordine ha rimesso un po’ di ordine in una vicenda davvero terribile. La cronaca nera e il mondo del calcio si uniscono così nel peggiore dei modi possibili.

Divorato dai coccodrilli, addio a Lopez

La tragedia è avvenuta in acque lontane, a centinaia di chilometri di distanza dall’Italia. Un’imprudenza di troppo è stata fatale in Costa Rica, precisamente nelle acque salmastre e molto profonde del Rio Canas nella provincia di Guanacaste. Un coccodrillo ha divorato Lopez Ortiz, calciatore 29enne dilettante che è stato falcidiato dopo essersi tuffato nel fiume.

Il calciatore si era buttato in acqua per rinfrescarsi, ma è stato divorato dall’animale che di soppiatto si è fiondato direttamente sull’uomo, senza dargli scampo. Jesus Alberto Lopez Ortiz è stato recuperato solamente in seguito, la polizia ha dovuto sparare al coccodrillo con un colpo d’arma, proprio per liberare i resti del povero calciatore.

SE LANZA AL RÍO Y LO APAÑA UN COCODRILO En el Río Cañas, ubicado en Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica, un hombre se lanzó aparentemente para nadar en horas de la mañana de este sábado, pero fue atrapado por un reptil. Aún se encuentra en el hocico del animal. pic.twitter.com/2i08owreN4 — Info Al Día 🇵🇦 (@InfoAlDiaPA) July 29, 2023

Una fine atroce quella del sudamericano, che giocava nel Rio Canas, era sposato ed aveva due figli. Come calciatore amatoriale si impegnava come poteva, tanto che – anche per i funerali – la squadra e agli amici hanno preparato una colletta per onorarlo al meglio, ma resta di fatto nella storia più che per le imprese sportive per una morte atroce e anche evitabile.

L’imprudenza di Lopez Ortiz gli è costata cara nelle acque del Costa Rica, dove per altro sarebbe anche vietato sparare ai coccodrilli, che sono animali protetti. Uno strappo alla regola è avvenuto proprio per liberare il corpo dalle fauci del rettile, cercando di salvarne le parti integre (o quel che ne restava del corpo già distrutto) ma dovendo comunque uccidere l’animale. Il dibattito animalista si è aperto a sorpresa, ma resta il fatto grave di un uomo morto a causa di un rettile feroce.