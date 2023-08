Serie A: Chalobah in una big, strappato a Milan e Inter

Chalobah continua ad essere un obiettivo per una squadra di Serie A. Milan e Inter rischiano di essere beffati proprio al fotofinish.

L’avventura di Chalobah al Chelsea è ormai ai titoli di coda. L’arrivo di Pochettino non ha assolutamente cambiato il destino del centrale, che sembra essere pronto ad approdare in una big del nostro campionato per rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, una big di Serie A ha messo tra gli obiettivi di calciomercato Chalobah del Chelsea ed ora la fumata bianca è assolutamente possibile. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte di questa squadra, che è ormai decisa a beffare sia Inter che Milan.

Calciomercato: Chalobah in Serie A, ecco con chi firma

Chalobah ha sempre aperto alla possibilità di arrivare nel nostro campionato e per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire su chi puntare e non sbagliare la scelta. L’obiettivo del difensore è quello di rilanciarsi dopo un periodo non facile e per questo motivo non ha nessuna intenzione di sbagliare o di accelerare la decisione. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e ben presto saranno sciolte tutte le riserve per sposare questo nuovo progetto.

Milan e Inter ormai da tempo sono sulle tracce di Chalobah in questo calciomercato, ma sul calciatore c’è anche il forte interesse della Juventus e potrebbero essere proprio i bianconeri a sbaragliare la concorrenza. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione e vedremo alla fine quale sarà la scelta finale.

Sicuramente i bianconeri darebbero l’opportunità al calciatore di giocare con continuità e di rilanciarsi dopo un periodo non facile anche se l’assenza dell’Europa è un peso importante. Vedremo alla fine cosa succederà e quale sarà la scelta definitiva da parte di Chalobah, voglioso di puntare in grande dopo un periodo non facile.

Mercato: la Juventus pensa a Chalobah

Chalobah è un obiettivo di calciomercato della Juventus e i dubbi saranno sciolti tutti nei prossimi giorni. Toccherà al Chelsea e allo stesso calciatore decidere se sposare oppure no il progetto bianconero. Si tratta di un qualcosa che sarà approfondito in futuro visto che, almeno per il momento, il difensore non ha svelato le sue intenzioni.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte di Chalobah in questa sessione di calciomercato. Parliamo di un difensore forte e destinato a lasciare il Chelsea per rilanciarsi.