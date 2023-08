Beffa Inter, lo prende la Juve: pronto a firmare

La Juventus è pronta a beffare l’Inter soffiandogli un obiettivo di mercato: il giocatore è può firmare a breve

Manca davvero poco all’inizio della Serie A e sono ancora tante le squadre che sono alla ricerca di giocatori per rafforzare i rispettivi organici, tra queste l’Inter. I nerazzurri devono risolvere ancora alcune importanti questioni come quella relativa al secondo portiere considerato che la porta nerazzurra è rimasta orfana anche di Handanovic.

Il dopo Onana sarà rappresentato da Sommer, che oggi svolgerà le visite mediche firmando con i nerazzurri un contratto biennale. Per il portiere svizzero del Bayern Monaco, l’Inter spenderà circa 6 milioni in due rate.

La questione portiere era una di quelle più urgenti da risolvere, ma i nerazzurri sono attivi anche per quanto riguarda le altre zone del campo, in particolar modo la difesa dove stanno cercando l’erede di Gosens. Uno dei nomi che più piacciono all’Inter per la fascia sinistra è quello di Carlos Augusto che tanto bene ha fatto con la maglia del Monza lo scorso anno.

Il rendimento avuto dal terzino brasiliano, tuttavia, non è passato inosservato solamente all’Inter, ma anche alla Juventus che sarebbe addirittura pronta a sorpassare e beffare i nerazzurri. Secondo quanto riportato da Interlive.it, infatti, i bianconeri sarebbero in vantaggio sui nerazzurri nella corsa a Carlos Augusto, dato che quest’ultimi non sono ancora riusciti a liberarsi di Gosens che ha rifiutato il Wolfsburg.

Per poter chiudere per l’arrivo di Carlos Augusto con il quale c’è già un accordo verbale, l’Inter deve prima piazzare in qualche altro club a Gosens. Il terzino ex Atalanta non ha convinto del tutto Inzaghi ed i nerazzurri stanno cercando una soluzione che gli consenta di salutarlo e di poter accogliere in rosa il giocatore del Monza.

Inter, Carlos Augusto più lontano: la Juventus tenta lo scippo

Negli ultimi giorni si era parlato molto di un possibile approdo di Gosens in Germania al Wolfsburg, ma secondo Sky Sports Deutschland il giocatore avrebbe rifiutato tale destinazione e questo complica tantissimo i piani dell’Inter. Il no di Gosens al Wolfsburg blocca di fatto l’arrivo di Carlos Augusto che ora si allontana dai nerazzurri e si avvicina alla Juventus che, dopo Bremer lo scorso anno, sogna di scippare un altro giocatore ai rivali di sempre.

Secondo quanto riportato da Interlive.it, i bianconeri sarebbero ora in vantaggio nella corsa al terzino del Monza al quale sono pronti ad offrire un conguaglio da 15 milioni di euro più una contropartita tecnica che potrebbe interessare ai brianzoli.

In questo senso, potrebbe entrare nel discorso Rovella che ha già trascorso la passata stagione in prestito ai biancorossi e che tanto piace al tecnico Palladino. Tuttavia, almeno per il momento la Juventus non sembra così intenzionata a privarsi di nuovo del centrocampista, considerato quanto piace ad Allegri e quanto bene ha fatto nella passata stagione.