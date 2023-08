Federica Nargi incontenibile: lascia i fan senza fiato

La showgirl romana torna a stupire i suoi numerosissimi fan: scatto esagerato, Federica Nargi non è mai stata così sexy

Come un sensualissimo magnete continua ad attirare a sè milioni di persone, uomini e donne affascinati da una delle bellezze più estasianti e genuine del mondo dello spettacolo. Una delle regine del web – così come della televisione in Italia – continua ad essere la meravigliosa Federica Nargi.

Tipico simbolo della bellezza mediterranea, Federica Nargi ama mostrarsi sulle sue pagine social in una serie di istantanee che lasciano sempre tutti a bocca aperta. Un successo continuo, crescente. Foto di vita privata, in vacanza insieme a parenti o amici, o anche di uno dei suoi tanti lavori. Il riscontro è praticamente sempre positivo. E non solo per le forme esplosive dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘.

Federica Nargi nasce il 5 febbraio 1990 a Roma e comincia la sua straordinaria carriera come modella. Sin dagli albori, sono diversi i brand che rimangono colpiti dal suo talento che la rendono una delle donne più in vista e desiderate degli ultimi anni. In seguito l’esplosione sul bancone di ‘Striscia la Notizia’ d0ve Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, la scelse come velina mora. Insieme alla bionda Costanza Caracciolo ha formato per anni una delle coppie più desiderate della trasmissione di Canale 5.

Su Instagram la Nargi è arrivata ad ottenere un obiettivo strepitoso: la sua fan base, solidissima e che la segue in ogni suo passo, ha superato quota 4,2 milioni di seguaci. Federica è anche conduttrice e recentemente ha preso parte, al fianco del trio comico ‘Gialappa’s Band’, al programma ‘Gialappashow’.

Federica Nargi, bikini rovente: tutti a bocca aperta

Per quel che riguarda la sua vita privata – e di conseguenza amorosa – non c’è molto da dire. Perchè la Nargi, ormai dal marzo 2009, fa coppia fissa con l’ex attaccante di Cagliari, Juventus e Milan Alessandro Matri. Innamoratissimi e praticamente sempre insieme, la coppia ha avuto anche due figlie: Beatrice di 4 anni e Sofia di 6. L’arrivo dei mesi estivi ha alzato le temperature: in tal senso l’ex velina ha deciso, con i suoi incredibili scatti, di rendere tutto ancora più focoso.

Dopo Ponza e Ibiza, la Nargi si mostra con un selfie semplice ma efficace, nel quale si ‘dona’ ai suoi fan con una bellezza che lascia praticamente tutti di stucco. Bikini nero, un dècolletè strepitoso in bella mostra e l’abbronzatura perfetta che corre lungo tutto il corpo della showgirl romana.

Un piccolo leone nella didascalia, motivo di autoironia da parte della sempre bellissima Federica Nargi che mostra un’acconciatura diversa da solito. Ed i suoi milioni di seguaci sembrano aver proprio gradito, visto che in poche ore likes e commenti si sono moltiplicati con una rapidità quasi incalcolabile.