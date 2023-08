Mourinho esulta: no Juve, strada spianata per la Roma

La Roma sta lavorando sul calciomercato per consegnare a mister Mourinho i rinforzi richiesti. A tal proposito, dopo il no della Juventus, la strada per i giallorossi è spianata

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione, con la Roma che sta continuando la preparazione per non farsi trovare impreparata. Dopo un mese di giugno a dir poco scoppiettante, nel mese di luglio la dirigenza è rimasta completamente ferma sul mercato.

Aouar, Ndicka, Llorente e Kristensen sono i colpi messi a segno da Tiago Pinto, colpi che hanno portato entusiasmo tra i tifosi. Per completare la rosa, José Mourinho ha bisogno di due attaccanti visto il lungo infortunio di Abraham, e le poche garanzie che fornisce il “gallo” Belotti. Il principale obiettivo dello “special one” è Alvaro Morata, ma la richiesta di pagamento della clausola da parte dell’Atletico Madrid rende quasi impossibile l’operazione. Proprio per questo motivo la dirigenza ha virato con decisione su un altro bomber che già milita nel nostro campionato.

Mourinho esulta, la Juventus dice no: strada spianata per la Roma

La Roma è alla ricerca costante di nuovi attaccanti da regalare a José Mourinho. Questo immobilismo preoccupa e non poco i tifosi, che hanno iniziato anche a contestare la società.

Il calciatore che Tiago Pinto sta cercando di portare nella capitale, è il brasiliano classe 2003 del Santos Marcos Leonardo. La Roma negli ultimi giorni ha alzato la proposta, ma non riesce ad accordarsi con il club bianconero sulle modalità di pagamento. Per cercare di di sbloccare la situazione la dirigenza si sta muovendo su più fronti, di cui uno nel nostro campionato.

L’attaccante individuato è Marko Arnautovic, austriaco classe 1989 del Bologna. Il ragazzo, nonostante i rapporti non idilliaci con Thiago Motta, è ritenuto incedibile dal Bologna a meno di offerte importanti. Un aiuto non da poco per i giallorossi arriva dalla Juventus, che non ha intenzione di approfondire i discorsi per portarlo a Torino. A questo punto per la Roma la strada è spianata, anche se Tiago Pinto dovrà essere bravo a far crollare il muro alzato dalla dirigenza rossoblu.

Con l’inizio della nuova stagione sempre più vicino, Mourinho aspetta di poter abbracciare almeno un nuovo attaccante. Arnautovic vuole la Roma, così come lo ‘Special One’ vorrebbe riabbracciarlo in tempi brevi. La dirigenza è chiamata ad affondare il colpo, per non rischiare di creare malumori nel tecnico portoghese.