Zaira, scatto rovente: il costume non la contiene

La bellissima sorella di Wanda Nara prosegue il suo tour vacanziero elargendo scatti che fanno il pieno di like

Prima in Thailandia, da cui ha condiviso degli shooting che esaltavano la sua bellezza. Poi ad Ibiza, già terra di altre stupende habitué dei social media come una certa Ivana Knoll, e come la prorompente Jovana Djordjevic, che ha mandato in tilt il web con degli scatti da infarto.

Lei, Zaira Nara, una vita o quasi passata all’ombra della sorella Wanda nonostante la sua popolarità sia tutt’altro che trascurabile, si sta letteralmente scatenando dall’isola delle Baleari. Uno scatto dietro l’altro, un post piccante che segue il precedente malizioso: la 34enne argentina ha alzato l’asticella della sensualità in questa calda estate 2023.

I suoi tantissimi followers, che si contano nel numero di oltre 6 milioni su Instagram, hanno quotidianamente pane per i loro denti grazie alla fervida attività social della loro beniamina. Che sia una foto dagli scogli, o una mentre esce dal’acqua, o un’altra che la ritrae sdraiata in barca, Zaira appare splendida nel suo corpo da urlo.

Zaira Nara regina di Ibiza: lo scatto che ha fatto impazzire i fans

La didascalia, postata dalla stessa presentatrice argentina a corredo della foto, la dice lunga sulla rinnovata sicurezza nel proprio fascino che Zaira sta mostrando di avere. “Specchio specchio...”, scrive la sudamericana. Non completando volutamente la storica frase attribuita alla Regina di Biancaneve nella famosissima favola.

Ebbene sì, forse la più bella del reame potrebbe essere proprio lei. Portatrice di una bellezza che non si affida alle sole forme prorompenti, all’esplosività di un seno enorme – come da sempre fatto invece dalla sorella Wanda, che non ha mai nascosto alcune delle sue grazie sui social – Zaira ha un’eleganza di tutt’altro tipo. Senza per questo risultare meno affascinante delle maggiorate ‘rivali’ che affollano Instagram e non solo.

Gli utenti hanno dimostrato di apprezzare i contenuti condivisi dalla bella albiceleste, che comunque è stata capace di turbare i sonni del pubblico maschile con post audaci che probbailmente fino a qualche anno fa non si sarebbe sognata di postare.

L’estate è ancora molto lunga. Altre foto, altri shooting, altri brividi caldi sono attesi dalla quotidiana attività social della conduttrice argentina. La quale sta riuscendo, suo malgrado e magari involntariamente, a non far rimpiangere il vuoto temporaneamente lasciato per motivi di salute dalla sorella, alle prese con la terribile diagnosi di una leucemia ora tutta da combattere.