Lutto in Champions: morto un tifoso durante gli scontri

Alla vigilia della sfida di Champions League di questa sera è stata scritta l’ennesima pagine buia della storia del calcio mondiale. Due fazioni di tifoserie rivali si sono infatti date in pratica appuntamento per mettere in scena uno degli spettacoli più pietosi dell’ultimo periodo.

Forse in fermento per la partita di stasera, che avrebbe dovuto avere una valenza importante per il proseguo della stagione delle squadre coinvolte, le due tifoserie non sono riuscite a contenere l’adrenalina, sfociando in degli scontri che hanno avuto ripercussioni importanti non solo per i tifosi ma anche per i due club, che ora potrebbero fare fronte a delle importanti conseguenza che verrano prese dalla UEFA.

Scontri fra tifosi prima della Champions: le ultime

Il calcio dovrebbe rappresentare aggregazione, ma invece molto spesso siamo costretti a raccontare episodi che in uno sport amato e seguito come questo non dovrebbero assolutamente accadere. Anche in questo caso la violenza ha avuto la meglio, perché nella serata di ieri sono state scritte nuove pagine buie della storia del calcio.

Alla vigilia della delicata, ed a questo punto anche pericolosa, sfida per l’accesso ai gironi di Champions League, le due tifoserie delle squadre coinvolte hanno messo in scena uno degli scontri più crudi e sanguinosi del recente periodo per le strade della città. La speranza era che ovviamente nulla di particolarmente grave potesse essere accaduto, ma il report della polizia locale ha invece dichiarato la morte di un tifoso durante gli scontri andati in scena ieri sera. Una notizia terribile che mette ancora una volta in ginocchio il mondo del calcio, che non è ancora riuscito a sconfiggere del tutto la violenza nel suo mondo.

La Champions League è in lutto, così come il calcio europeo in generale, anche perché non si può morire per amore, come successo per l’appunto al tifoso dell’AEK Atene durante i violenti scontri contro i tifosi della Dinamo Zagabria.

Scontri tifosi AEK-Dinamo: la vittima

La polizia greca ha reso noto ai media locali che a seguito degli scontri di ieri sera fra i tifosi dell’AEK Atene e quelli della Dinamo Zagabria è morto un 22enne tifoso dei greci a causa di un accoltellamento. Subito dopo l’accaduto la giovane vittima è stata portata all’ospedale della capitale greca prima di soccombere per le ferite riportate.

Una notizia che smuove il mondo del calcio europeo ed internazionale, difronte alla quale la UEFA prenderà poi sicuramente dei provvedimenti.

Prima decisione della UEFA dopo gli scontri dei tifosi ad Atene

Dopo gli scontri fra i tifosi di ieri sera ad Atene la UEFA ha deciso di rinviare la partita fra l’AEK e la Dinamo Zagabria. Questa potrebbe essere comunque la conseguenza più tenue agli scontri di ieri, anche perché la massima organizzazione del calcio europeo potrebbe addirittura decidere anche di escludere le due squadre dalla prossima Champions League, perché non nuove ad episodi del genere. Staremo a vedere.