Donnarumma alla Juventus: c’è già la data

Il futuro di Gianluigi Donnarumma, dopo diversi rumor, potrebbe davvero essere la Juventus: spunta la data per la firma

La stagione passata ha registrato un rendimento decisamente deludente da parte della Juventus di Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’ ha chiuso al settimo posto ed è stata anche estromessa dalle coppe europee.

Ecco perchè, con la sola Serie A a disposizione, la stagione che sta per cominciare avrà un’importanza capitale per il futuro della società bianconera e dei suoi protagonisti. In primis lo stesso Allegri che, incassata una fiducia quasi obbligata visto il ricco contratto da 9 milioni firmato fino al 2025, dovrà portare risultati concreti. In attesa di esordire in campionato il prossimo 20 agosto in casa dell’Udinese, l’attenzione del club piemontese è tutta rivolta alla sessione estiva di calciomercato. Settimane di novità tra entrate ma soprattutto uscite.

Sono stati diversi i big che hanno deciso di dire addio alla ‘Vecchia Signora’. Da Juan Cuadrado che, dopo otto stagioni, ha deciso di trasferirsi a Milano sponda Inter ‘tradendo’ di fatto il suo legame coi bianconeri. Fino ad Angel Di Maria che, tra sprazzi di giocate geniali ed un feeling mai sbocciato del tutto con Allegri, è rientrato al Benfica per chiudere probabilmente la sua parentesi europea in Portogallo prima del ritorno in Argentina. Ma per quanto riguarda gli innesti, le prossime settimane saranno certamente decisive per vedere rinforzata la rosa a disposizione del ‘Conte Max’.

Donnarumma-Szczesny: intreccio clamoroso e firma

Attenzione, poi, ad uno dei profili che ormai da anni bazzica nei desideri dirigenziali del club di Torino: Gianluigi Donnarumma. Il 24enne di Castellammare di Stabia rimane sotto contratto con il PSG fino al 30 giugno 2026 ed il suo rapporto con la società di Al-Khelaifi non è mai stato tanto in bilico.

Nonostante i 12 milioni di euro netti a stagione garantiti dal club transalpino, l’ex estremo difensore del Milan potrebbe ben presto fare ritorno in Italia e difendere i pali della Juventus. Al momento Wojciech Szczesny non ha la minima intenzione di muoversi da Torino, arrivando a rispettare il contratto con il club bianconero fino all’estate 2025. Ed è da qui che il piano di Cristiano Giuntoli starebbe prendendo forma, con la partenza a scadenza del nazionale polacco e l’arrivo di Donnarumma alla Juventus.

Quando? Esattamente nel giugno 2025, quando Szczesny sarà ormai un ex calciatore bianconero e allo stesso tempo ‘Gigio’ potrebbe aver chiuso il suo percorso francese, decidendo di cedere alle lusinghe della ‘Vecchia Signora’. Tra due anni, a 26 anni, le strade del portiere campano e quelle della Juventus potrebbero finalmente diventare realtà, nero su bianco. Servirà solo attendere.