Nuovo colpo Inter, il giocatore parla e spiazza i suoi tifosi

Clamorosa rivelazione d’Oltreoceano: il calciatore starebbe solo aspettando il ‘nulla osta’ del presidente per vestirsi di nerazzurro

Un colpo di scena dietro l’altro, come nella migliore tradizione degli ultimi anni. L’Inter ci ha ormai abituato, in sede di mercato estivo, a grandi sorprese quando si tratta di chiudere un affare, o di annunciare, nella sorpresa generale, un nuovo acquisto di cui nessuno parlava. Qualche esempio? Solo relativamente a questa finestra di scambi, l’arrivo improvviso di Marcus Thuram – seguito sì da ben tre anni, ma apparentemente mollato proprio poco prima dell’annuncio – è il primo. Poi il veloce tesseramento di Juan Cuadrado, chiuso in una notte nella sorpresa generale. Infine, il blitz per Lazar Samardzic, preso dall’Udinese.

Ovviamente le sorprese sono state anche di segno opposto, come dimostrato dal mancato acquisto di Paulo Dybala, nella scorsa estate, o di Gianluca Scamacca, promesso sposo dei meneghini poi finito all’Atalanta. Insomma, con Beppe Marotta non ci si annoia davvero mai. Ora che le contrattazioni, almeno quelle pre-inizio del campionato, volgono al termine, c’è necessità di chiudere quei colpi per i quali non si può proprio più attendere. Messo sotto contratto Yann Sommer, il portiere arrivato dal Bayern Monaco, bisogna prendere anche il suo vice. Sfumata definitivamente la pista Trubin – l’ucraino è in procinto di accasarsi al Benfica – si battono strade esotiche per il dodicesimo. Ma per il 2024…

“Il mio sogno è nelle mani del presidente”: il portiere vuota il sacco

“Sono concentrato sulla prossima partita di Copa Libertadores – ha detto l’estremo difensore dopo la prima gara disputata dal suo Atletico Paranaense contro il Santos- . È la cosa più importante per noi in questa stagione e dobbiamo ribaltare il risultato. Intanto è arrivata la proposta dell’Inter, ho già parlato con la dirigenza e il mio sogno è nelle mani del presidente”. Parole e musica di Bento, il portiere classe ’99 per il quale, evidentemente, l’Inter si è già mossa ben oltre quello che le cronache di mercato riportavano. Sotto contratto col suo club fino al 31 dicembre del 2026, l’estremo difensore nativo di Curitiba non vede l’ora di approdare in Italia.

L’Inter punta Bento ma per il prossimo anno, per la stagione 2024/2025. Per questa che sta per iniziare ha definito in queste ore l’arrivo dalla Sampdoria di Audero in prestito con diritto di riscatto. Sarà l’ex Juve il vice di Yann Sommer.