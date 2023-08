Berrettini, rivelazione shock sul suo ritiro

Berrettini ha rilasciato delle dichiarazioni a dir poco clamorose. Tutti i suoi fan stanno tremando dalla paura dopo averle sentite

Berrettini è da svariati anni a questa parte l’idolo dei tifosi. Tutti i fan nostrani che si appassionano di tennis lo hanno identificato fin da subito come il loro idolo, e lui ha ricambiato questa fiducia con prestazioni convincenti a non finire. Di recente il tennista si è aperto al suo pubblico, facendo riferimento al fatto che per lui il campo non ha più segreti. Del resto l’esperienza la fa da padrone, per un’atleta che ha dimostrato ampiamente di avere ancora da dire.

Attualmente è il numero 40 nel ranking di tutti i professionisti. In un’intervista si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto personali, che in alcuni tratti sono risultate addirittura sconvolgenti per una serie di motivi. Il giocatore a quanto pare non è intenzionato a mollare la presa. Ben consapevole del fatto che il tempo stia avanzando anche per lui, così come per tutti. Ma questo non lo porterà di certo ad arrendersi davanti a nulla:

“Ho lavorato troppo, ho faticato giornate intere e non ho il diritto di regalare un punto o di arrendermi. La rinuncia a combattere, l’inerzia negativa è l’unica sconfitta che non sopporto, non riesco a perdonarmi. Io non voglio mollare mai“.

Parole di grinta e di perseveranza, quelle che il tennista nostrano ha voluto trasmettere ai suoi spasimanti più affezionati. Nel prossimo paragrafo, però, ciò che ha appena pronunciato prenderà una piega molto particolari. Coloro che sono facilmente suggestionabili farebbero meglio ad astenersi, dato che non sarà facile assimilare ciò che lo sportivo ha cercato di dire. Ovviamente non sarà come ha voluto alludere, ma il pensiero è innegabile che ci sia stato.

Berrettini si pronuncia sul ritiro: fan sotto shock

Le dichiarazioni di Berrettini riguardo al suo ritiro sono sembrate a dir poco clamorose. Vogliono in realtà intendere tutt’altro, ma la paura dei suoi sostenitori è stata evidente. Come biasimare, del resto, tale reazione.

“Ho mai pensato di smettere? Tante volte, credimi. Nel 2020 ho avuto un’annata complicata e ricordo di aver fatto il pensiero, che mi aiutava a dormire, di prendere il passaporto, non dire nulla ad anima viva e fuggire dove nessuno avrebbe potuto trovarmi“, ha detto Berrettini.

Il tennis per fortuna ha deciso di non abbandonarlo, continuando a dimostrare di saperci ancora fare. Set dopo set.