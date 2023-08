Calciomercato, torna subito in Serie A: colpo a centrocampo

Altro colpo in vista della prossima stagione. Tornerà subito in Serie A dopo una stagione intensa: idea da urlo in caso di addio del top player, ci siamo

Finora in Serie A le milanesi sono state molto attive sul fronte calciomercato, ma ora anche altre big d’Italia sono tornate molto attive in questi giorni infuocati sotto ogni punto di vista. Un obiettivo di mercato per rinforzare la rosa accontentando subito il proprio allenatore che ha richiesto a gran voce nuovi innesti.

Saranno ore intense in Serie A con le big che si sono mosse velocemente per arrivare a nuovi innesti di qualità. Mancano circa venti giorni al termine della sessione estiva di calciomercato: tanti profili sono sbucati fuori proprio nelle ultime ore per una sessione estiva sempre più movimentata.

Calciomercato, chiusura totale: torna subito in Italia

Un profilo interessante pronto a sbarcare nuovamente in Serie A dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli. Dal grande tasso tecnico, è tornato alla base dopo aver mesi indimenticabili sotto l’ombra del Vesuvio. Il suo nome è sbucato fuori proprio pochi minuti fa venendo accostato all’altra big d’Italia.

Novità importanti in Serie A con il nome di Tanguy Ndombele tornato prepotentemente in orbita Serie A. L’ex centrocampista del Napoli, di proprietà del Tottenham, è tornato tra le fila del top club della Premier League. Ora il suo futuro potrebbe essere nuovamente nel campionato italiano come svelato dal portale calciomercato.it: piace alla Roma per rinforzare la mediana di Mourinho in caso di addio di Matic. La formula sarebbe sempre quella del prestito con diritto di riscatto, la stessa che l’ha portato a vivere mesi intensi in maglia azzurra prima del suo addio.

Il Napoli non l’ha riscattato al termine della scorsa stagione preferendo così di puntare tutto su acquisti come quello di Cajuste, che sarà ufficiale nelle prossime ore. La società giallorossa è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore portoghese, che vorrebbe subito nuovi acquisti anche in attacco per sopperire al grave infortunio del top player Tammy Abraham.

Un profilo interessante quello del francese che conosce già la Serie A e sarebbe pronto a giocare nel centrocampo a due di Mourinho. I due si conoscono già da tempo dopo l’esperienza condivisa proprio con gli Spurs fatta di amore e di odio con diversi litigi.