Carmen Di Pietro bombastica: il costume esplode

Il costume esplode, il corpo è un vulcano: l’estate di Carmen Di Pietro è rovente e sul web la show girl fa sempre breccia

Gli anni trascorrono inesorabili per tutti, ma certe donne, certi meravigliosi personaggi femminili, sono sempre capaci di incantarci e di lasciarci a bocca aperta. Il fisico è sempre statuario da fare invidia a una ventenne, l’atteggiamento è quello delle ragazzine che hanno sempre voglia di divertirsi e in questo caso, come non mai, di essere sulla cresta dell’onda.

Di chi parliamo? Il personaggio a cui ci riferiamo è la lucana doc Carmen Di Pietro. Controversa, provocatoria, fece scandalo un ventennio fa, nel pieno della sua bellezza e della sua carriera, per il matrimonio con il celebre giornalista Sandro Paternostro, molto più anziano di lei, con cui è rimasto fino alla sua dipartita scatenando l’ira dei suoi figli.

Corpo statuario, tipica bellezza del sud Italia, Carmen vanta una notevole esperienza nel mondo della televisione e del cinema. Anche se hanno sempre fatto più notizia, sui giornali scandalistici, le sue vicende legate al gossip e le foto estive con tanto di topless.

Show girl a tutto tondo, nel vero senso della parola, era considerata tra gli anni 90 e fine secolo uno dei maggiori sex symbol del nostro mondo dello spettacolo. A ben guardare le foto dell’epoca, la caratterizzazione che le fu data è più che indovinata, ma sbaglia chi pensa che oggi abbia perso lo smalto rispetto ai tempi d’oro. Guardatela bene. Date una occhiata al suo profilo instagram.

Carmen Di Pietro è un vulcano di bellezza: in costume sembra una ventenne

Non sarebbe carino rivelare l’età delle donne ma mai come in questo caso si rende necessario: 58 anni suonati, vi rendete conto? Chioma fluente che le copre le spalle, curatissima, labbra carnose e quel lato A da favola. Chi di noi non impazzirebbe solo a guardarla e non vorrebbe vorrebbe averla al suo fianco?

Attiva in ambito artistico da ormai 30 anni, Carmen ha recitato in almeno 19 film e preso parte a decine di programmi televisivi, tra cui i reality L’Isola dei Famosi (2004) e il Grande Fratello VIP 2.

Certo, i puristi potrebbero affermare che artisticamente la sua carriera non è mai davvero decollata, almeno non quanto Carmen sperava per coronare le sue ambizioni. Eppure non c’è italiano che non la conosce: gli over 40 per i film erotici degli anni 90, le donne a casa per i programmi televisivi, i ventenni di oggi per la partecipazione ai reality. La Di Pietro, nel bene e nel male, è sempre stata capace di far parlare di se e non è cosa da poco.

Le immagini che scorrono in rete sono inequivocabili: in bikini è esplosiva. E ci appare felice e sorridente. Non sarà arrivata la chiamata di Hollywood, certo, ma poco importa. A noi Carmen piace così, solare, “casereccia”, tipica donna del sud che non te le manda a dire. La Di Pietro è sempre un vulcano in eruzione.