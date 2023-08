Il difensore arriva con lo scambio: l’Inter gioca la pedina giusta

L’Inter sta continuando ad imbastire il suo calciomercato seguendo dei parametri ben precisi. Si tratta infatti dell’ennesima operazione

I nerazzurri si confermano per l’ennesima volta tra le squadre più propositive in assoluto sul mercato. Innesti, cessioni e anche mantenimenti sono solamente tre delle loro azioni tipiche per questa scoppiettante sessione di mercato estiva. E non è ancora finita qua. Le sorprese non tarderanno ad arrivare, probabilmente a partire dalle prossime settimane. In un periodo nel quale tutti sono in ferie e si prendono una pausa, il calcio non si ferma mai.

A breve il campionato avrà inizio, e gli organici delle principali squadre dovranno essere già pronti e in piena intesa per poter disputare al meglio questo avvio di stagione. Ma prima, ovviamente, bisognerà colmare tutte le lacune esistenti. E quale modo migliore, se non quello di dimostrarsi attivi sul mercato? Sembra che l’Inter abbia preso questo suggerimento alla lettera, pianificando fin da subito l’ennesimo colpo da biliardo.

Dopo aver prelevato Samardzic dall’Udinese, col fine di dare maggiore qualità a centrocampo, la squadra di Inzaghi vuole prendersi l’ennesimo pezzo pregiato dei friulani. Si tratta di un acquisto che, se dovesse andare in porto, andrebbe ad irrobustire ulteriormente le retrovie. Cosa che ad oggi è necessaria, considerata la partenza di Skriniar e il conseguente calo nelle gerarchie da parte dei suoi compagni di reparto. Bastoni escluso, per ovvie ragioni.

Il colpo in questione è estremamente duttile. Ciò significa che può essere schierato sia come difensore centrale che come centrocampista, data la sua attitudine naturale all’impostazione di gioco. Non è un caso che gli scout bianconeri abbiano deciso di osservarlo e di portarlo in Italia, con conseguente prima stagione in Serie A più che convincente. Insomma, ciò non è passato in sordina davanti agli occhi dei nerazzurri, i quali potrebbero tentare l’assalto a stretto giro di posta.

Calciomercato Inter, spunta Bijol per la difesa

Il prossimo papabile colpo dell’Inter potrebbe arrivare in difesa, e corrisponderebbe eventualmente alla figura di Jaka Bijol, giocatore attualmente di proprietà dell’Udinese. Classe 1999, come specificato in precedenza può essere schierato sia in difesa che a centrocampo. Reparti su cui i nerazzurri dovranno lavorare ancora molto. Un giocatore così “camaleontico” può dunque essere utile alla causa.

Si potrebbe proporre in via ipotetica uno scambio con un giovane dell’Inter di gradimento per l’Udinese. Non Esposito, che va al Verona in prestito.