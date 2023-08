La Juve così non può farlo: servono altri 15 milioni

Un tira e molla clamoroso, una trattativa destinata ancora a durare: la Juventus per ultimarla deve mettere sul piatto altri 15 milioni

Il campionato è ormai alle porte e le squadre italiane hanno ancora un mese di tempo di calciomercato per definire le loro rose. Alcune hanno già portato a casa numerosi acquisti (vedi il Milan), altre invece sono a lavoro per sistemare le proprie mancanze (vedi il Napoli).

Poi ce ne sono altre ancora che stanno tentando in tutti i modi di definire il futuro di alcuni calciatori per loro importanti, come ad esempio la Juventus che rispetto alle altre ha cercato di lavorare principalmente sul fronte cessioni per alleggerire la rosa.

Il mercato in entrata ha registrato il solo acquisto di Timothy Weah che ha preso il posto di Juan Cuadrado. Per il resto si è cercato di operare usando il minimo delle risorse in attesa di piazzare qualche gioiello. La politica della Juventus è questa: sostenibilità finanziaria e attenzione maniacale al bilancio.

Juventus, futuro Vlahovic: prossima settimana decisiva

Dopo un mese di contatti tra la dirigenza juventina e quella del Chelsea qualcosa si sta muovendo seppur lentamente. Fin qui la Juventus ha tentato di mettere le cose in chiaro ritenendo Dusan Vlahovic cedibile solo per una offerta di 80 milioni di euro, ma il Chelsea non ha intenzione di spendere una tale cifra per un solo calciatore e così sta tentando di giocarsi la carta Lukaku, il cui valore è di 40 milioni.

Mettere sul piatto il cartellino del belga, che aspetta la chiamata di una italiana, significherebbe abbassare le pretese bianconere. Stando alle ultime notizie, il Chelsea avrebbe intenzione di mettere 35 milioni più il cartellino di Big Rom per il centravanti serbo. Non basta, la Juventus ne vorrebbe almeno 50 liquidi più il belga per concludere l’operazione senza mettere in crisi le proprie casse.

Si tratta a oltranza,a breve esserci l’incontro decisivo nel quale probabilmente qualcosa cambierà. L’unica cosa certa è Lukaku è convinto di giocare l’anno prossimo in Serie A e con le recenti parole di Allegri (“Io mi adeguo”) che confermano che l’arrivo dell’ex Inter potrebbe comunque soddisfarlo ritenendolo magari più pronto del numero nove serbo. Quest’ultimo non è pronto convinto di voler lasciare la Vecchia Signora ma l’opzione Premier League potrebbe ormai essere considerata l’unica percorribile per lui salvo sorprese dell’ultimo minuto.