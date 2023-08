Lewis Hamilton, arriva un clamoroso annuncio: fan sconcertati

Non mancano mai le polemiche in Formula 1, uno dei piloti più discussi è senza dubbio Lewis Hamilton, che non convince in Mercedes

Il pilota inglese non vince una gara dall’ottobre 2021, un periodo effettivamente troppo lungo per un sette volte campione del mondo. Una stoccata arriva direttamente da chi conosce molto bene il circus e tutti i suoi meccanismi.

La pausa estiva della Formula 1 ha messo in evidenza malumori e delusioni varie. In primis, partendo dalla Ferrari che ha conquistato 131 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, battendo senza dubbio il record per i proclami non mantenuti.

Un altro protagonista poi è sotto accusa: Lewis Hamilton, il pilota inglese della Mercedes non vive un grande momento. È in attesa di rinnovo con il team, ma soprattutto è continuamente nel mirino degli ex piloti. Uno dei quali ha annunciato qualcosa di molto interessante sul driver britannico.

Hamilton, una stoccata che sconvolge i fan

Il campionato di Formula 1 è a uso e consumo della Red Bull, che ridiventerà campione nel torneo dei costruttori e porterà ancora Max Vestrappen sull’alloro, con la sua terza affermazione mondiale. Certificata intanto da otto vittorie consecutive, ma che per Hamilton stesso sta diventando forse fin troppo facile guidare una macchina perfetta e conquistare così i trionfi. Tesi ora discussa da un ex pilota, è Juan Pablo Montoya contro Hamilton a scaldare direttamente il circus.

L’ex pilota della Williams e della McLaren ha criticato il driver della Mercedes sconvolgendo i suoi fan. Montoya dà del lamentoso ad Hamilton, questa in sostanza la sintesi della critica espressa: “Il pilota inglese trova molto divertente lamentarsi quando non vince, ma quando lo faceva diceva che la macchina non gli dava nessun vantaggio”. Montoya ha sottolineato, quindi, come sia la macchina a fare il pilota e non il contrario: “La realtà di questo sport è che devi essere sulla vettura migliore”.

Il dibattito che ha creato Montoya smonta così Hamilton, che ha sempre creduto di avere un ascendente maggiore in pista rispetto ai progressi della vettura di turno. Più genio in pista rispetto al lavoro costante dei meccanici, Montoya ha ribadito come questa visuale dell’inglese sia errata, sottolineando come la Red Bull attualmente potrebbe portare alla vittoria almeno altri sette-otto piloti. Il dibattito proseguirà, starà ora al campione inglese dimostrare il suo valore, vincendo almeno una gara con la Mercedes per dimostrare la sua teoria.