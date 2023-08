Serie A, se ne va un big assoluto: giocherà in uno squadrone

La Serie A sta vivendo uno dei calciomercato più turbolenti degli ultimi anni. Il nostro campionato sta perdendo diversi elementi di grande qualità

Il campionato di Serie A prenderà il via sabato 19 Agosto. I club del nostro campionato stanno ancora lavorando per rinforzare la rosa, soprattutto dopo un calciomercato che ha visto diversi importanti addii.

Il Napoli campione d’Italia dovrà difendere il titolo senza elementi importanti in società come Giuntoli e Spalletti e senza il leader della difesa Kim Min-Jae. L’Inter vice campione d’Europa ha perso Onana e Brozovic mentre dall’altra parte di Milano a salutare è stato Sandro Tonali. Senza dimenticare Milinkovic-Savic o il recentissimo Ibanez, ogni big italiana ha perso almeno un elemento di qualità. La cessione più importante (o meglio con le cifre più alte) è stata fatta a Bergamo con l’Atalanta che ha ceduto Hojlund per 75 milioni più 10 di bonus. Una situazione particolare.

E il calciomercato finirà alla fine di Agosto e tra i tifosi c’è l’ansia che si possa perdere un altro importante beniamino. L’Inter ha paura di assalti esteri per Barella, la Juve lo stesso per Federico Chiesa e Dusan Vlahovic ma è il Napoli campione d’Italia il club pronto a salutare un altro dei suoi pilastri. Piotr Zielinski, pedina chiave degli azzurri da anni, è pronto ad andare via. E lo farà volando in un super club.

Napoli, Zielinski pronto per la nuova esperienza

Dopo settimane di rumors relativi al rinnovo alla fine Zielinski andrà via. Il calciatore sembra pronto per una nuova esperienza e partirà anch’egli per l’Arabia Saudita. Come riportano i colleghi di Calciomercato.it Zielinski è ormai ad un passo dall’Al-Ahli. Il club saudita si è scatenato in questi giorni ed ha trovato l’accordo con il Napoli per ben 23 milioni di euro, non pochi per un calciatore in scadenza il prossimo anno. Per il calciatore pronta una mega offerta e Zielinski troverà all’Al-Ahli giocatori di primo piano come Mendy, Kessie, Firmino, Saint-Maximin e Mahrez. Un autentico squadrone ed anche il polacco è pronto a giocarci.

Intanto il Napoli lavora già al sostituto e gli azzurri sono vicini alla stellina del Celta Vigo Gabri Veiga, calciatore sul quale gli azzurri sono da tempo. De Laurentiis ha già offerto 30 milioni di euro per il suo cartellino, ma il club spagnolo chiede i 40 milioni della clausola rescissoria. Da qui si potrebbe trovare presto un accordo. Via Zielinski e dentro Gabri Veiga, il Napoli di Rudi Garcia sta prendendo forma. E la Serie A perde un altro dei suoi talenti.