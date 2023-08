Valentina Vignali, vacanza caliente a Ibiza: in rosso fa sognare i fan

Valentina Vignali torna protagonista, la cestista-influencer si gode al massimo le vacanze e infiamma il pubblico in rosso.

Diventata ormai un volto del web conclamato, la Vignali è sempre più nel cuore dei fan. Le sue foto diventano ben presto virali, la cestista è uno dei personaggi più importanti nel mondo dello sport, pur senza giocare da professionista.

Il dibattito nel mondo del basket prosegue, soprattutto quando si parla di Valentina Vignali. Ha più dato o ricevuto dalla pallacanestro? Un bel dilemma, considerando come da anni la cestista sia diventata la maggior rappresentante italiana della palla a spicchi, pur senza giocare in Serie A1 femminile ma spesso commentando le gesta del torneo maschile.

D’altronde, sono tanti gli impegni da influencer, che la rendono sempre più cercata sul web e non solo. È una star dei social a tutto tondo, nella sua estate c’è un continuo giro del mondo, sempre alla ricerca dello scatto perfetto per avere ancora più fan sui suoi profili.

Vignali di rosso, spettacolo garantito

Nel corso di queste settimane è stata un po’ dovunque, partendo dall’America che è la patria della Nba. Ha visto qualche gara importante del finale della stagione ma anche giocando in mezzo alla strada, lì dove si apprendono i migliori trucchi. Poi, tra saune, grandi città e posti mozzafiato ha continuato le sue vacanze, giungendo ora ad Ibiza, dove non passa di certo inosservata. Il suo abito rosso lascia senza parole, Valentina Vignali sexy per i fan è uno spettacolo per tutto il web.

La cestista-influencer viaggia sulle ali dell’entusiasmo, sa sempre come canalizzare l’attenzione dei social e di un pubblico fedele, che cresce sempre più nei numeri e nelle interazioni con il loro idolo: è a 2,6 milioni di fan solo su Instagram. Basta anche notare i commenti per capire come Valentina Vignali sia un personaggio al centro dell’attenzione in maniera trasversale, la maggioranza degli utenti proviene da un pubblico maschile molto attento alle sue forme provocanti, abbondanti e spesso ben in vista.

Tramonti, paelle, cocktail, discoteche, ore piccole e spiagge dover potersi abbronzare: Valentina Vignali si gode al meglio questa tappa di Ibiza, probabilmente non proprio l’ultima in questo lungo giro estivo. Gli impegni con i brand pubblicitari aumentano e c’è grande curiosità anche per la prossima stagione televisiva, potrebbe tornare in qualche reality show e aumentare sempre più la presa sul suo pubblico.