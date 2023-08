Wanda Nara, ultim’ora choc: tifosi impietriti

La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far discutere: alcuni messaggi trapelati sconvolgono i tifosi

Non si spengono le luci dei riflettori su Wanda Nara e Mauro Icardi. Alcuni messaggi lasciano senza parole i supporter del giocatore generando dubbi. Difatti, la loro relazione non è ben vista da tutti e la rivelazione spiazza: cos’è accaduto.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono costantemente sui giornali dall’inizio della loro relazione. In passato i due si sono allontanati, ma poi sono tornati l’uno nelle braccia dell’altro. Inoltre, dopo la scoperta della malattia della show girl argentina la coppia è parsa molto unita.

Stando a quanto riferito dalla conduttrice al giornalista Angel De Brito, il giocatore avrebbe pensato anche di lasciare il calcio per stare accanto alla moglie. Tuttavia, alcuni messaggi hanno insinuato dubbi sulla loro relazione e sull’attaccante del Galatasaray.

“Wanda è minacciata”: i tifosi scioccati dai messaggi

Dall’Argentina giungono parole forti che non possono essere ignorate. I messaggi raccontano un retroscena del passato della coppia. Difatti, diverso tempo fa, la loro relazione era già finita nel mirino dei giornalisti, che rivelarono l’infedeltà del giocatore con China Suaréz. La scoperta di questo tradimento portò a una prima rottura della coppia. Nonostante ciò, i due superarono la crisi e decisero di ripartire insieme ma recentemente alcuni messaggi hanno riaperto il capitolo.

Difatti, nel corso del programma argentino LAM, Yanina Lotorre ha avuto una conversazione con Andrés Nara in merito al tradimento del giocatore: “Sembra che all’inizio Nora-ha affermato la conduttrice- non volesse che continuasse la relazione con Icardi. Ho dei messaggi in cui ti chiede aiuto”.

A tali affermazioni il padre della showgirl ha risposto con parole che lasciano senza parole i fan: “Wan è minacciata, è che lo ama ma ha anche paura di lui. Le parla male, la convince a viaggiare, le fa credere che sia la cosa migliore e poi succede che resta sola. Noi siamo qui e non riusciamo a vedere cosa succede, non sentiamo nemmeno cosa sta succedendo. Quando vuole è buono, ma può essere anche molto cattivo”.

Inoltre, l’uomo ha rivelato di aver parlato con l’ex moglie per convincere Wanda a lasciare Icardi: “Si, ci sono molte conversazione (ndr: con l’ex compagna) e mi son offerto direttamente e abbiamo avuto una conversazione. Io uccido e muoio per ognuna delle mie figlia”. Occorrerà, dunque, attendere per scoprire se le parole dei genitori finiranno nel dimenticatoio o avranno conseguenze sulla coppia.