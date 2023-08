Rifiutati 20 milioni dalla Juventus, ora lo cedono per 8

Clamorosa indiscrezione, risalente ad un anno fa, su un possibile affare tra Juventus e Real Madrid, saltato per l’intransigenza di Florentino

Ben gli sta, direbbe ora qualcuno. Già, ma nel frattempo il club bianconero deve fare i conti col fallimento di un’operazione di mercato che oggi, col senno del poi, sarebbe stata chiusa per meno della metà dell’importo offerto un anno fa. Il portale spagnolo esperto di mercato ‘Elnacional.cat’ rivela un retroscena di mercato che probabilmente non farà piacere ai tifosi juventini. Sebbene, considerando l’attuale situazione finanziaria del club, potrebbe aver ‘salvato’ il club bianconero da un deficit di bilancio che sarebbe stato più pesante.

Ma andiamo con ordine. Nella scorsa estate la dirigenza piemontese ha bussato alla porta della Casa Blanca per acquistare un calciatore non certo indispensabile nel progetto tecnico di mister Ancelotti. Parliamo di uno che, arrivato nell’estate del 2018 con le stigmate del nuovo talento del calcio ucraino, ha poi clamorosamente fallito la sua missione di diventare un punto fermo del blasonato club iberico.

Sono appena 17 le presenze, in tutte le competizioni, dell’atleta nativo di Krasnohrad con la camiseta blanca. Passato da un prestito all’altro – Leganes, Real Valladolid ed Oviedo le sue esperienze in un’altalena tra Primera Division e Liga Adelante, il calciatore non ha mai convinto nè la dirigenza nè tantomeno lo staff tecnico delle Merengues. Eppure la Juve, che stava seguendo da tempo il profilo, era disposta a spendere 20 milioni per il suo cartellino. Un’offerta che appena 12 mesi fa è stata però rispedita al mittente da Florentino Perez. Che ora si sta letteralmente mangiando le mani.

Pericolo addio a zero, Florentino ora ‘regala’ Lunin

Il portale iberico, dopo aver ricordato che due anni fa analoghe proposte economiche da parte di Arsenal, Borussia Dortmund e West Ham erano state rifiutate allo stesso modo, sottolinea come ora, col contratto del portiere che scadrà nel prossimo giugno, il presidentissimo del Real deve fare i conti con la realtà. Che dice che nessuno sarebbe disposto a spendere più di 8 milionni per Andriy Lunin, ex enfant prodige del calcio ucraino.

Quesro è ora verosimilmente il prezzo a cui il Real è disposto a cedere l’ex estremo difensore dello Zorya Luhansk. Alla Continassa quasi non credono ai loro occhi. E alle loro orecchie. Nessuno può sapere che tipo di piega avrebbe preso il mercato della Juve se, in un momento imprecisato della scorsa estate, sarebbe arrivato Lunin per 20 milioni. Ma resta l’amarezza per un’operazione che oggi si concluderebbe per molto meno, ovvero 8 milioni di euro.