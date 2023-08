Serie A: ritorna Malinovskyi, Bernardeschi sblocca l’affare

Malinovskyi è sempre più vicino al ritorno in Serie A in questo calciomercato. A sbloccare l’affare, un po’ a sorpresa, è Federico Bernardeschi.

Saranno giorni intensi per quanto riguarda il calciomercato e ci attendiamo delle novità importanti per quanto riguarda la nostra Serie A considerando che sono molte le squadre che si stanno muovendo e ben presto sono attese degli annunci.

Calciomercato: è fatta per il ritorno di Malinovskyi, la chiave Bernardeschi

Malinovskyi spinge per un ritorno in Serie A e sono attese delle novità nel giro di davvero poco tempo. Come detto in precedenza, sono in corso tutti i ragionamenti del caso per cercare di arrivare ad una soluzione che possa soddisfare sia il calciatore che i club interessati. Si tratta di una questione che potrebbe avere novità molto importanti nel giro di qualche giorno considerando che il calciatore è ormai ai margini del Marsiglia e quindi l’addio sembra essere sempre più probabile.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Besiktas ha iniziato un confronto con il Toronto per piazzare il colpo di calciomercato Bernardeschi e questo dovrebbe aprire la strada per vedere Malinovskyi al Torino. Infatti, i turchi difficilmente prenderanno entrambi e quindi l’ex Atalanta è sempre più vicino alla squadra di Juric.

Mercato: Malinovskyi più vicino al Torino

