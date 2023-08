Chelsea gelato, il neo acquisto costosissimo fa crack

Notizia shock che cambia tutto, il Chelsea inghiottisce l’amara pillola: l’attaccante starà fuori per quattro mesi

Il Chelsea è una delle squadre più attese della prossima stagione e a cui i tifosi chiedono il massimo dopo un biennio non proprio esaltante. Obiettivo minimo dei Blues sarà tornare in Champions League, dopodiché arriverà il turno della Premier League che manca dai tempi di Antonio Conte.

Sono passati diversi anni e i tifosi vogliono tornare in carreggiata per sfidare gli altri top club d’Oltremanica. Per questo la proprietà statunitense ha dato le chiavi della squadra a un allenatore esperto del calcio inglese come Mauricio Pochettino il cui arrivo a Stamford Bridge è stato accolto con entusiasmo e speranza dai tifosi.

Si dovrà lavorare tanto per far ambientare nel migliore dei modi i giovani presenti in squadra dato che molte delle colonne della scorsa stagione (si pensi al capitano Cesar Azpilicueta, Mason Mount, Edouard Mendy, Ruben Loftus-Cheek ecc.) sono state cedute al miglior offerente. Compito di Pochettino sarà armonizzare il gioco rendendo più facile la vita ai talenti appena integrati in rosa. Ma non mancano gli ostacoli per raggiungere questo obiettivo, come ad esempio gli infortuni.

Chelsea, Nkunku fuori quattro mesi: Vlahovic torna di moda

Era stato uno dei migliori delle amichevoli pre-stagionali avendo messo a segno tre reti in tre gare e costruito un’ottima intesa con Nicholas sarà costratto a rinviare il suo debutto in Premier League: dovrà stare fermo almeno quattro mesi a causa di una lesione al menisco del ginocchio destro arrivata dopo uno scontro con il difensore del Borussia Dortmund Mats Hummels durante l’ultima amichevole in terra statunitense tra inglesi e gialloneri.

Il problema sembrava serio sin dall’inizio, ma allenatore e staff tecnico hanno voluto aspettare fino al rientro a Londra. Lì i medici hanno constatato la gravità del problema: il francese è stato per questo sottoposto a intervento chirurgico immediato e dovrà stare fermo per ben quattro mesi.

Con l’infortunio di Nkunku – ricordiamo pagato ben 60 milioni di euro – ora il Chelsea dovrà lavorare alacremente per tappare il buco in avanti. Torna di moda per questo il nome di Dusan Vlahovic che lo stesso Pochettino aveva accantonato poco prima dell’infortunio del francese. Ora le cose sono cambiate e per non arrivare scoperti alla prima di Premier League – contro il Liverpool il prossimo 13 agosto – la società deve tesserare un nuovo attaccante: potrebbe per questo riprendere vita la trattativa con la Juventus che rimane interessata a Romelu Lukaku che tra le altre cose non ha ricevuto nemmeno il numero di maglia per la prossima stagione.