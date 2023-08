Anna Falchi spettacolare: l’occhio cade proprio li

La celebre presentatrice italo-finlandese, una delle tifose più note della Lazio, continua ad attrarre consensi: le ultime foto sono spettacolari

Anna Falchi non ha bisogno di tante presentazioni essendo uno dei volti televisivi italiani più noti del nostro Paese. È ancora oggi attivissima nel mondo televisivo e non ha mai nascosto di essere tifosissima della Lazio. Molti ricorderanno lo spogliarello che l’italo-finlandese regalò ai tifosi laziali all’indomani dell’ultimo Scudetto.

Sono passati quasi venti anni da quella vittoria incredibile e storica ma la presentatrice televisiva e modella non ha perso nulla della sua bellezza: anzi ancora oggi – malgrado l’età e tutto il resto – continua a essere il sogno irraggiungibile per milioni di italiani.

Ai tempi del secondo scudetto laziale, la Falchi era uno dei volti più famosi della televisione. È nata a Tampere nel 1972 ma all’età di sei anni si trasferì in Emilia Romagna assieme alla mamma finlandese. Sin da giovanissima Anna riuscì a ottenere un grande consenso per via del suo fisico, partecipò a vari contest di bellezza tra cui Miss Italia nel 1989. La svolta ci fu con l’esordio sul piccolo e grande schermo.

La Falchi prese parte a diversi programmi e film come ad esempio ‘Casa Vianello’, ‘Desideria l’anello del drago’, ‘Giovani e Belli’, Paparazzi e ‘SPQR’.

Dal 1996 al 1996 è stata legata sentimentalmente al presentatore e comico Fiorello, mentre alla fine del secolo cominciò una relazione con il motociclista Max Biaggi. Oggi conduce invece con successo ‘I fatti vostri’, programma che va in onda su Rai 2 dal 1990.

Anna Falchi: bellezza incontenibile cheresiste al tempo

Anna Falchi – oggi una ruspante 51enne – sfida il tempo e sembra sempre in vantaggio su di esso. Passano i giorni, mesi e anni ma rimane sempre la ragazza che tra metà anni 90′ e inizi anni 2000 non aveva rivali nel mondo dello spettacolo. E oggi, malgrado gli acciacchi di una età che avanza, la modella italo-finlandese sfoggia un fisico pazzesco e senza sbavature si nessun tipo.

Su Instagram ha pubblicato due foto mettendole a confronto: una risale a qualche anno fa, l’altra invece è più recente. In entrambi gli scatti la Falchi si trova nei pressi di una bellissima spiaggia e indossa un costume che ben si addice al suo corpo sontuoso e naturale. Differenze tra le due foto? Non esistono, Anna è rimasta praticamente la stessa, la sua bellezza non ha risentito dello scorrere inesorabile degli anni e i commenti sotto al suo post confermano che la modella ancora oggi non ha rivali.