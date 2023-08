Calciomercato, ecco il nuovo Ct dell’Italia: la decisione è stata già presa

Ancora una volta sarà decisivo l’intervento di De Laurentiis per il nuovo Ct della Nazionale italiana: ecco tutta la verità, che intreccio!

Un momento decisivo per conoscere il sostituto di Roberto Mancini. L’ex Ct si è dimesso poche ore fa e così la Federazione italiana ha svelato che nei prossimi giorni sceglierà il nuovo selezionatore azzurro. La decisione è stata già presa con un intreccio decisivo in ottica futura.

Nelle ultime ore sono venuti fuori tanti profili interessanti per sostituire alla grande Roberto Mancini come Ct dell’Italia. Da Luciano Spalletti ad Antonio Conte passando anche per l’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri: la decisione sembra ormai essere già nell’aria con il nome in cima alla lista della FIGC.

Calciomercato, la verità sul nuovo Ct dell’Italia: tutti i dettagli

Saranno ore frenetiche a Coverciano per scegliere il nuovo selezionatore. I contatti sono già in corso per annunciare in tempi brevi il nuovo Ct dell’Italia: un progetto del tutto nuovo con Roberto Mancini che sembra vicino ad accettare la proposta per guidare la Nazionale degli Emirati Arabi. Una svolta totale per il futuro della Nazionale italiana con la decisione già nell’aria.

Come svelato dall’insider di mercato su Twitter, Spud, Spalletti resta l’obiettivo numero uno della Nazionale italiana. Tutto dipenderà dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che intende ricevere dalla Figc la penale di 3.25 milioni di euro, ma la Federazione non intende pagare questa cifra inserita nel contratto dell’ex allenatore azzurro in caso di addio anticipato. Soltanto una decisione di De Laurentiis potrebbe portare Spalletti alla guida della Nazionale. Un momento decisivo per annunciare subito il nuovo Ct dell’Italia: una decisione presa per motivi personali quella di Mancini che si è dimesso a sorpresa.

Luciano Spalletti, dopo aver vinto lo Scudetto al Napoli, potrebbe firmare così con la Federazione italiana per guidare gli azzurri ai prossimi Europei. Le qualificazioni sono sempre ostiche e serve così un allenatore navigato: l’obiettivo è quello di tornare dopo tanti anni a disputare un Mondiale dopo le due delusioni cocenti prima con Ventura e poi con lo stesso Mancini. L’Italia ha bisogno di un nuovo Ct: l’annuncio potrebbe arrivare già a partire dal prossimo lunedì, ma tutto dipenderà ancora una volta dal presidente De Laurentiis che non lascia mai nulla al caso.