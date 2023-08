Panorama oscurato: Miss Claudia Ruggeri è uno spettacolo

Claudia Ruggeri è una delle ragazze più belle che ci siano su Instagram. Tutto il pubblico ha imparato ad apprezzarla per via del suo corpo

Claudia Ruggeri è famosa su Instagram per essere una delle ragazze più belle in circolazione. Sorriso smagliante, viso angelico, sguardo provocante e forme abbondanti. Questa è la ricetta per la perfezione, alla quale lei ricorre in qualsiasi foto che pubblichi sui social. La sua carriera nel mondo dello spettacolo legittima totalmente la naturalezza che mostra in foto, ma ci sono delle ragioni più approfondite per le quali sembra essere nata per posare sui social.

All’età di quasi 38 anni è una vera e propria star di internet. Ogni sua foto diviene un successo mediatico a tutto tondo. Like e commenti positivi per il suo meraviglioso fisico come se piovesse. O come se grandinasse, per rendere meglio l’idea circa la mole delle interazioni ricevute. Ma in tutto questo, un dubbio sorge spontaneo? Come ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Inutile negare che dal lato estetico i vantaggi per lei siano stati numerosi, cosa che non è passata inosservata nei confronti di coloro che hanno avuto modo di “scritturarla”. Avanti un altro è senza ombra di dubbio il suo programma di punta, con una menzione d’eccezione per tutti i concorsi di bellezza a cui ha preso parte. Per buona pace delle sue concorrenti, le quali non saranno state poi così tanto entusiaste di sottostare alla sua concorrenza. Ma tant’è. Ad oggi anche Instagram sembra che sia invaso dalle sue foto, e con lui anche le sue colleghe.

Colleghe che per quanto possano stimarla e ammirarla è fattuale che possano vederla come una concorrente. Ma niente di particolarmente ostinato, ovviamente. Ai fan interessano altri dettagli decisamente più importanti, e non questi presunti scontri mediatici a colpi di follower.

Claudia Ruggeri è una meraviglia

Come da titolo, Claudia Ruggeri ha incantato i passanti con uno scatto da capogiro. Chi ha avuto la fortuna di vedere questo prezioso “shot” dal vivo si sta ancora riprendendo probabilmente. Per i suoi follower, invece, non ci vorrà molto prima che si inizino a manifestare i primi cali di lucidità.

Per lei il panorama è atipico. Mentre tutte le vip e i vip del settore prediligono costumi e acqua marina, lei ha scelto l’erba dei prati delle montagne. Senza però disdegnare la classica canottiera sportiva e attillata, che con quel nero permette di ammirare ancora di più le sue abbondanti forme.