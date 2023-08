Totti, messaggio d’addio da brividi: con la Roma è finito tutto

La storia d’amore tra Francesco Totti e la Roma ha segnato un’epoca del calcio capitolino e del club giallorosso. Ma ora tutto è cambiato

Non può essere definita altrimenti che una lunga, sincera e profonda storia d’amore. Almeno così è stato sempre visto il legame che ha tenuto insieme la Roma e il giocatore più forte della sua storia, Francesco Totti. Per oltre trent’anni l’ex numero dieci campione del mondo con la Nazionale nel 2006 ha vissuto un rapporto simbiotico con la società giallorossa.

Prima capitano e bandiera in campo, poi dirigente con mansioni legate soprattutto alle strategie di mercato. Ma nell’estate del 2019 è arrivata la rottura, forse definitiva, tra Totti e il club capitolino. Una frattura figlia di incomprensioni non risolte e di profonde divergenze con la vecchia proprietà.

Ma fino ad oggi c’era un altro Totti che garantiva la continuità del rapporto con la Roma: parliamo di Cristian, il figlio dell’ex capitano nato dal matrimonio con Ilary Blasi.

Totti jr è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, protetto e coccolato dal papà che in questi anni non lo ha mai perso di vista. Tuttavia ora anche quel filo sottile si è spezzato e forse addirittura per sempre. Cristian Totti a partire dalla prossima stagione giocherà nella Primavera del Frosinone neo promosso in Serie A.

Totti, il messaggio d’addio alla Roma di Cristian mette i brividi: lacrime e commozione tra i tifosi

A tal proposito vale la pena sottolineare un dettaglio quanto meno curioso: la Primavera del club ciociaro è allenata da un ex laziale doc come l’ex difensore Angelo Gregucci che a quanto pare si è mosso in prima persona per avere in organico il figlio dell’ex fuoriclasse romanista. Però l’addio di Totti jr alla Roma significa in sostanza la conclusione di un’era, dell’epopea dei Totti a Trigoria. Da questo momento in poi nessun esponente della famiglia metterà più piede all’interno del centro sportivo giallorosso.

Un addio reso ancora più malinconico dal messaggio struggente che Cristian ha pubblicato sui suoi profili social: “Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della Roma e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia. Porterò sempre nel cuore questi splendidi colori”. Parole che hanno suscitato commozione e amarezza nella stragrande maggioranza dei tifosi romanisti, consapevoli che forse la storia d’amore tra Totti e la Roma è finita per sempre.