Ribaltone Malinovskyi: torna in Serie A ma non al Torino, il club

Ribaltone a sorpresa nel futuro d Ruslan Malinovskyi in questo calciomercato. Il trequartista ucraino è pronto a lasciare il Marsiglia per tornare in Serie A, ma la sua destinazione è un’altra rispetto a quella di cui s è parlato in questi giorni.

Il nome dell’ex Atalanta è stato infatti accostato con insistenza al Torino, che dopo aver chiuso l’affare Vlasic ha sognato di regalare ad Ivan Juric un altro giocatore dalle qualità sopraffine. A quanto pare, però, qualcosa sembrerebbe essere andato storto nelle trattative, facendole in pratica saltare facendo avvicinare a sorpresa Malinosvkyi ad una delle rivali in Serie A del Toro.

Calciomercato, niente Torino per Malinovskyi: ecco dove va

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Ruslan Malinovskyi in questo calciomercato che, dopo appena un anno dal suo approdo al Marsiglia, sembrerebbe essere deciso e pronto a lasciare l’OM e la Ligue 1 per tornare a giocare in Serie A.

Un giocatore come l’ucraino potrebbe fare comodo a tantissime squadre nel campionato italiano, ed è per questo che nel corso di questi ultimi giorni di calciomercato il suo nome è stato accostato con insistenza a diversi club di Serie A. Fra tutti quello che ha dato l’impressione di essere più propenso a chiudere per il ritorno di Malinovskyi è stato il Torino di Ivan Juric, ma nel corso delle scorse ore sarebbe stato registrato dalla Francia un ribaltone incredibile che ha stravolto completamente le carte in tavola. A fronte di quanto registrato, si trapela che il futuro dell’ex Atalanta sarà sì in Serie A, ma non al Torino.

Stando infatti a quanto riportato in giornata da footmercato.net, dopo il ritorno di Vlasic la pista Malinosvkyi per il Torosi sarebbe leggermente raffreddata, nonostante l’operazione dell’ucraino sia staccata da quella del croato. Nonostante questo Vagnati si è preso del tempo per riflettere, facendo conquistare prepotentemente terreno al Monza, che ora starebbe studiando l’offerta migliore per beffare il Torino nella corsa a Malinosvkyi in questo calciomercato.

Torino: il Monza fa sul serio per Malinovskyi, ma in Serie A la concorrenza è agguerrita

Il Torino ha da che vedersi bene le spalle dal Monza nella corsa a Ruslan Malinosvkyi in questo calciomercato. Stando a footmercato.net, infatti, per iniziare a sognare l’Europa i Bagai avrebbero messo nel mirino proprio l’ucraino che, a neanche un anno dal suo arrivo in Francia, sarebbe in uscita dal Marsiglia.

Riportare in Serie A Malinovskyi, oltre che ad essere un sogno per il Monza, rappresenta essere anche una vera e propria opportunità, che starebbero valutando anche altri club italiano. Oltre ai brianzoli ed al Torino, infatti, anche Bologna e Genoa sarebbero sulle tracce dell’ucraino, che per costi potrebbe rappresentare essere l’acquisto che permetterebbe a queste realtà di compiere un importante salto di qualità.

Anche all’estero vogliono Malinovskyi: ipotesi Turchia

Al momento la Serie A è la soluzione preferita da Ruslan Malinosvkyi per questo calciomercato, ma qualora il ritorno in Italia non si dovesse concretizzare, per il trequartista ucraino ci sarebbe anche un’altra intrigante ipotesi in Turchia. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante il giocatore dia proprietà all’Italia come già detto, il Besiktas non avrebbe ancora mollato la presa per Malinosvkyi, lavorando sotto traccia sia col Marsiglia che con gli agenti del giocatore al quale, alla fine, spetterà la decisione finale.