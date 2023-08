Juve, Bonucci divide i tifosi: il caso

Leonardo Bonucci è diventato un argomento virale per i tifosi della Juve, la presa di posizione del difensore sta spaccando la tifoseria

Quanto successo nelle scorse ore sta un po’ dividendo proprio l’opinione pubblica bianconera, la mossa del centrale ha un po’ allargato i nervi in tutto l’ambiente juventino, proprio a pochi giorni dal ritorno ufficiale in campo.

In casa Juventus non ci si annoia mai, sembra quasi un sacrilegio passare un mese in tutta tranquillità. Il caso legato intorno a Leonardo Bonucci sta ormai dividendo i tifosi in due fronti, considerando come il centrale sia ancora intenzionato a tornare in campo.

La mossa dei legali di inviare una pec alla Juve chiedendone il reintegro in rosa ha fatto discutere, la società bianconera ha già informato lo staff di Bonucci su come non ci siano preclusioni nel farlo allenare al meglio, ma separatamente dal gruppo squadra. È un fuori rosa che fa discutere, il difensore attende ora di sbloccare questa vicenda.

Bonucci divide i tifosi, le opzioni per il futuro

Chiaramente come ogni argomento in casa Juve, il fronte dei tifosi si è messo quasi su due blocchi. Il primo difende la società, la Juventus ha il diritto di mandarlo fuori rosa, consentendogli di allenarsi nelle sue strutture e senza congelare lo stipendio. Dall’altra parte, invece, c’è chi accusa la società di poca riconoscenza verso Bonucci dopo le tante stagioni in bianconero. La verità sta nel mezzo? Difficile a dirsi, ma bisognerà capire cosa fare con il difensore prossimamente.

La società vorrebbe evitare uno scontro, di certo la conclusione del rapporto con il centrale sta prendendo una piega inattesa. Il difensore vorrebbe continuare a giocare, ha l’obiettivo di partecipare all’edizione degli europei e anche Mancini è stato chiaro. O gioca in modo continuo oppure non sarà nella rosa dei convocati, “bucando” così anche la fascia di capitano in Nazionale.

A questo punto, potrebbe avvenire qualche altro incontro tra chi cura gli interessi del centrale e la società bianconera. L’ipotesi maggiore è su una rescissione con buonuscita che possa mettere fine all’intera vicenda. La Juve risparmierebbe qualcosa rispetto agli oltre sei milioni netti d’ingaggio che dovrebbe elargire sino al giugno 2024, Bonucci andrebbe via per 2 milioni e troverebbe poi un’altra squadra. In realtà l’ha già trovata, si tratta dell’Union Berlino.