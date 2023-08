Lazio, torna l’ex: è fatta, c’è la fumata bianca

Maurizio Sarri lo aveva chiesto e il presidente Claudio Lotito ha deciso di accontentarlo: nuovo colpo in vista per la Lazio

Calciomercato a rilento per la Lazio durante il mese di luglio, tra le squadre che si sono aggiudicate un posto per partecipare alla Champions League, quella capitolina è stata forse la compagine che ha operato meno bene rispetto alle altre. Almeno fino allo scorso mese, visto che ad agosto c’è stato un importante incontro tra il presidente Claudio Lotito e mister Maurizio Sarri. Una volta finita la riunione, il mister ha potuto tirare un sospiro di sollievo: da lì a poco sarebbero stati ufficializzati i nuovi acquisti.

E così è stato, il primo ad approdare nella Capitale porta il nome del giapponese Daichi Kamada, sostituto di Sergej Milinkovic-Savic a centrocampo, mentre subito dopo di lui è arrivato anche l’esterno d’attacco danese Gustav Isaksen. Due giocatori sicuramente interessanti che si aggiungono così a Valentin Castellanos, primo acquisto biancocelesti di questo calciomercato estivo.

Ma non sembra finita qui perché la Lazio sta aprendo le porte ad un altro acquisto, il quarto di questa sessione di trattative che sembra accontentare nuovamente il mister. La trattativa è passata da calda a rovente nelle ultime ore e nei prossimi giorni il pallino di Sarri dovrebbe rientrare nella Capitale. Si tratta di un gradito ritorno per il tecnico e per il tifosi.

Sarri accontentato, nuovo colpo per la Lazio: i dettagli dell’operazione

C’era un tassello che mancava per completare la Lazio del futuro, esclusi eventuali ritocchi di cui il club avrebbe bisogno, e riguardava il reparto arretrato. In particolare modo il ruolo di terzino sinistro che di fatto era scoperto da anni. Per questo motivo il club biancoceleste ha deciso di chiudere per Luca Pellegrini. Tornato nella Capitale a gennaio, visto che ha già giocato con la Roma qualche anno fa, ha già avuto modo di conoscere i dettami tattici di Sarri e questo è sicuramente un bene.

Juventus e Lazio hanno chiuso per l’acquisto/cessione del calciatore: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro. Battuta la concorrenza del Milan che, a caccia di un sostituto di Theo Hernandez, avrebbe puntato volentieri sul classe 1999 che pare invece preferire il ritorno in quella che, per sua stessa ammissione, è la sua squadra del cuore. Sempre dalla Juve, la Lazio ha piazzato anche il colpo Rovella. Il tutto per un totale di 21 milioni