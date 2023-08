Pubalgia e 120 milioni: esplode il caso Vlahovic

Sino al termine del mercato Dusan Vlahovic non avrà pace. Sembra questo il messaggio per i tifosi della Juventus sull’attaccante serbo.

Il centravanti Dusan Vlahovic è sempre nel mirino della critica e della stampa, un po’ per la quotazione, ma anche per le condizioni fisiche, che potrebbero non essere al 100% anche nel corso di questa stagione. Una situazione che lascia così una scia di polemiche già ben prima del campionato.

Tra pochi giorni inizierà la Serie A e per la Juventus sembra arrivato l’anno zero. Senza coppe europee da giocare e con l’obiettivo italiano di rifarsi dopo anni di grandi delusioni e mancate aspettative. Tutti aspettano la Juve, almeno che torni ad essere un avversario competitivo per le altre pretendenti allo scudetto, ma la Vecchia Signora ha ancora tanti punti interrogativi disseminati lungo il percorso.

Uno fra questi è proprio il bomber serbo, calciatore che non manca mai di fare discutere. Sono ancora le mosse di mercato a ravvivare le cose, e i movimenti degli attaccanti mettono ora il centravanti ex viola in una posizione particolare.

I tifosi sono dalla parte del serbo, la critica no. Questo è un dato da considerare, come si è potuto appurare nell’amichevole della Juve a Cesena contro l’Atalanta il 12 agosto. I supporter bianconeri hanno intonato infatti cori a favore di Vlahovic, scandendo ad alta voce di non volere Romelu Lukaku.

Vlahovic criticato: cos’è successo

È stata la trattativa dell’estate. Può andare ancora in porto? Anche su questo i fronti sono divisi e c’è chi come Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, ha dato il suo parere nettamente positivo verso l’acquisto del belga.

Il giornalista su Twitter ha spiegato perché la Juve dovrebbe cedere Vlahovic: “L’attaccante (con la pubalgia) costerà tra stipendio e ammortamento circa 120 milioni in tre anni, mentre l’operazione Lukaku 40 milioni“.

Motivi economici impellenti per una società che sta cercando di migliorare il bilancio e per farlo negli ultimi giorni ha ceduto di fatto Zakaria, Pellegrini e Rovella. Dare un respiro ai conti è l’imperativo dei bianconeri considerando quanto accaduto e la stagione senza coppe non sarà semplice da gestire da questo punto di vista. Inoltre, secondo Ravezzani: “Si può dire che il belga non vada bene, ma in ogni caso una punta affidabile con lo scambio di Vlahovic sarebbe essenziale per i conti“.

Ancora non è finita, quindi, per la trattativa che ha avuto vari scossoni in questa estate, senza mai arrivare al culmine. Partendo proprio dal Chelsea a mostrare un atteggiamento scostante, prima cercando Vlahovic a tutti i costi e poi, quando la Juve sembrava molto più morbida, cambiando decisamente obiettivi, rinunciando all’operazione. Pretattica o altro ancora, le prime gare ufficiali (con Lukaku ora fuori rosa) potrebbero portare a un nuovo colpo di scena.